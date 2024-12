Ana Victoria y su nuevo proyecto musical para la Navidad

Por: El Universal

Diciembre 13, 2024 -

Ciudad de México.- Para la cantante Ana Victoria las tradiciones de fin de año se han resignificado desde que se convirtió en madre.

Este año, la cantante celebrará Navidad con su esposo Michael Villalobos, su hijo Lucca, de tres años, y la pequeña Camila Victoria, quien nació hace un mes.

"Ahora todo cobra otro sentido: las luces, el árbol. Ver la Navidad a través de los ojos de un niño da un toque diferente a todo", dice la originaria de Los Ángeles, California.

Inspirada por esta etapa, presenta su nuevo proyecto musical: "Paz en Navidad", un disco que invita a las familias a disfrutar juntas.

El álbum incluye canciones como "Regresa a casa esta Navidad", "Una Navidad triste sin ti" y la canción original que da nombre al disco, "Paz en Navidad", además de muchas otras en español e inglés.

Con este repertorio, dice, busca transmitir un mensaje especial:

"Quería crear un disco que uniera a las familias, que fuera el fondo perfecto para compartir momentos únicos y celebrar la magia de la Navidad", comparte Ana Victoria.

Mientras grababa tanto la música como los videos, estaba en su octavo mes de embarazo, lo cual, lejos de ser un obstáculo, transformó su creatividad. Además de este disco, trabaja en un proyecto de música y libros para niños que espera lanzar el próximo año.

"La llegada de mi bebé me provocó componer canciones desde otra perspectiva, pensando en los más pequeños. Es un universo nuevo y maravilloso", dice la hija de Amanda Miguel.

Mientras prepara para esta nueva etapa, Ana Victoria reflexiona sobre lo que representa la Navidad.

"Es un momento para agradecer, analizar las bendiciones que tenemos y proyectar esa energía positiva hacia el futuro. Te obliga a estar presente y valorar lo que importa".





FAMILIA SIEMPRE UNIDA

Ahora que llega la época de fin de año, también Ana Victoria recuerda a su padre Diego Verdaguer, quien falleció en 2022.

"Fue un soñador. Ponía el amor por su familia por encima de todo. En Navidad recuerdo su alegría y esa visión que tenía de crear momentos especiales para nosotros".

Fue gracias a él y su madre, Amanda Miguel, que las tradiciones de Navidad y fin de año marcaron su infancia y su manera de ver estas festividades hoy día.

Un recuerdo que la transporta a una Navidad en Argentina fue cuando su padre le regaló nada menos que una pequeña vaquita.

"Llegó con una mamila gigante y me dijo: ´Es tu vaquita, le tienes que dar de comer todos los días´. La llamé Rosita, vivió 18 años en el campo. Fue un regalo tan especial y diferente, porque me enseñó responsabilidad y me hizo valorar esos gestos únicos", cuenta Ana Victoria Boccadoro Miguel, conocida artísticamente como Ana Victoria.

Con nostalgia, la cantante de 40 años rememora cómo su familia hacía de cada festividad un evento íntimo y a la vez significativo.

"Nunca fuimos una familia grande, pero siempre nos sentábamos todos juntos en la mesa, con las velas encendidas, compartiendo ese momento especial. Para nosotros, la Navidad es eso: estar unidos".