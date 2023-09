Talentosa y discreta

Guadalajara, Jalisco

En un mundo donde los escándalos mediáticos son moneda corriente, Claudia Ramírez brilla como una estrella atípica en la constelación de la industria del entretenimiento.

Con una carrera que se extiende por poco más de tres décadas, la actriz, fue homenajeada con el premio Esfera de Luz por el Festival Internacional de Cine con Valores de la Universidad del Valle de Atemajac (Univa), ha demostrado que mantenerse alejada de los titulares sensacionalistas es una elección consciente que ha definido su camino.

SIN DETALLES

"Los escándalos siempre existen en la vida de todos, pequeños o grandes, pero ahí están. Lo que creo es que uno, como figura pública, también tiene derecho a tener vida privada y creo que es una elección. A mí no me gusta que todos sepan de mi vida y creo que mis hijos también tienen derecho a decidir qué quieren hacer con sus vidas libremente. Mi carrera es aparte, y ahí sí que la gente me juzgue.

En este medio es muy fácil venderse u obtener ingresos a partir de tu vida privada, como hacen quienes venden su boda, el nacimiento de su bebé o su baby shower. Eso no me interesa porque no me parece que aporte nada a la sociedad", dijo Ramírez.

DE ESTRENO EN NOVIEMBRE

La próxima película en la que Claudia aparecerá es "Confesiones", dirigida por Carlos Carrera.

La cinta sigue la historia de una persona rica que es secuestrada en Ciudad de México; horas después, un hombre se presenta en el domicilio de la familia para exigir, a cambio de la liberación, no dinero, sino la confesión de un acto atroz cometido por uno de ellos.

La actriz, que fue parte de la serie de Netflix ¿Quién Mató a Sara?, entrará en el rodaje de una nueva serie, de la cual no quiso revelar detalles, a partir de mañana en la Ciudad de México.

AL CINE

