Dirige sus propios videos

La estrella pop de 32 años presentó en el encuentro fílmico su cortometraje "All Too Well", basado en su canción homónima, protagonizado por Dylan O´Brien y Sadie Sink.

Swift, quien se ha hecho cargo de los clips de canciones como "The Man", "Willow" y "Cardigan", se dijo ahora lista para realizar una película.

"Sería fantástico escribirla y dirigirla", dijo.