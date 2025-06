Pide alto a la guerra

Al exigir el alto a la guerra entre Irán e Israel, el director iraní Jafar Panahi, premiado en Cannes con la Palma de Oro por "It Was Just an Accident", urgió a derrocar el régimen de su país e instaurar un gobierno democrático.

A través de una publicación en Instagram, el cineasta opinó que la resolución del conflicto requiere que Irán cuente con un mandato distinto al que ha llevado el ayatolá Alí Jamenei.

"Un ataque contra mi patria, Irán, es inaceptable. Israel ha violado a Irán y debería ser juzgado internacionalmente como agresor de guerra. Esta postura no implica en absoluto ignorar cuatro décadas de mala gestión, corrupción, opresión, tiranía e incompetencia de la República Islámica.

"Este gobierno carece del poder, voluntad y legitimidad necesarios para gobernar el país o gestionar las crisis. Permanecer en este régimen significa la continuación de la represión. La única salida es la disolución inmediata de este sistema e instaurar un gobierno popular, responsable y democrático", escribió Panahi.

ENCARCELADO DOS VECES

El cineasta ha sido encarcelado dos veces, acusado de propaganda contra el Estado, y recibió la prohibición de filmar más películas, lo que lo ha llevado a trabajar de manera clandestina.

Mediante su publicación, el realizador exigió que se ponga fin al conflicto armado, el cual describió como una amenaza a la paz regional y a los valores humanos, al destacar la muerte de civiles que deja.

"Ambos regímenes deben ser condenados rotundamente por la persistencia de la violencia, la guerra y la absoluta indiferencia hacia la dignidad humana.

"Los ataques con misiles, los bombardeos de zonas residenciales y los asesinatos selectivos de civiles son crímenes. La moral, la política y la seguridad no son excusa", remarcó.

SU PREOCUPACIÓN

La preocupación por no continuar con los ciclos de sangre y odio la expresó en su cinta It Was Just an Accident , que sigue a un grupo de ex presos políticos que secuestran al hombre que, creen, los torturó en prisión.

El director de This Is Not a Film y The Circle pidió la intervención de organizaciones intergubernamentales y acusó que la indiferencia en el tema es complicidad.