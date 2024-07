Intentó besar a jóvenes extras

El cineasta, Francis Ford Coppola, fue capado intentando besar a dos jóvenes extras en el set de su epopeya de ciencia ficción "Megalópolis".

Los videos del cineasta fueron obtenidos por Variety, los cuales fueron grabados el año pasado por un miembro del equipo durante la filmación de una escena de bacanal en un club nocturno.

Dos fuentes comentaron al medio que Coppola parecía actuar con impunidad en el set. Como el director de "Apocalipsis Ahora" (Apocalypse Now) financió él mismo todo el presupuesto de 120 millones de dólares de la cinta, no hubo ningún control y contrapeso tradicional.

Anteriormente, The Guardian informó que Francis, de 85 años, "Trató de besar a algunas de las extras femeninas en ´topless´ y escasamente vestidas", diciéndoles que "estaba tratando de ponerlas de humor". La historia del medio se conoció antes de que "Megalópolis" hiciera su estreno mundial en el Festival de Cannes.

La escena, donde tuvo lugar el incidente, donde aparece la actriz Nathalie Emmanuel (Game Of Thrones), se filmó el 14 de febrero de 2023, en el Tabernacle, una sala de conciertos de Atlanta.

La hoja de convocatoria decía que las actrices que interpretan a las asistentes a la fiesta habían sido "autorizadas por desnudez en ´topless´", mientras que otras en la escena habían sido "autorizadas por estar escasamente vestidas", según Variety.

Una fuente que estaba en el set estimó que había entre 150 a 200 personas reunidas, incluyendo actores de fondo y personal técnico, cuando el originario de Detroit comenzó a dirigir la escena.

Menciona que el también guionista no dejaba de saltar para abrazar y besar a varias mujeres, a menudo insertándose, sin querer, en la toma.

"He trabajado con directores muy importantes y ese comportamiento es poco común. Lo máximo que he visto en un director, es decir, algo como: ´¡Mucha energía, chicos!´", añadió la fuente. "Nunca he visto a nadie en el plató, y esto se extiende a un operador de cámara, tocar siquiera a un actor". Aseveró que Coppola tomó un micrófono y dijo: "Lo siento si me acerco a ti y te beso. Sólo debes saber que es solo para mi placer".

Sale la defensa

Aunque el portavoz del director de míticos filmes, como la trilogía de "El Padrino" (The Godfather), se negó a hacer comentarios sobre los videos o el supuesto comportamiento de Coppola, su equipo proporcionó dos declaraciones oficiales de involucrados en la producción. Uno de ellos es Darren Demetre, productor ejecutivo de "Megalópolis", quien señaló que "Hubo dos días en los que filmamos una escena de celebración en un club al estilo Studio 54, en la que Francis caminó por el set para establecer el espíritu de la escena dando abrazos y besos en la mejilla a los actores y actores secundarios. Era su manera de ayudar a inspirar y establecer la atmósfera del club, que era tan importante para la película. Nunca supe de ninguna queja de acoso o mala conducta durante el transcurso del proyecto".