Debuta como escritor

Diego Boneta no piensa en el tenis como un simple deporte, sino también como un espejo de la persona: al observar a alguien dentro de la cancha ve reflejado su carácter y su forma de ver la vida.

No sorprende que en su debut como escritor con su novela "El Misterio de Alejandro Velasco" (VR Editoras), las raquetas sean un elemento central dentro de la trama, un thriller alrededor de una opulenta familia mexicana azotada por una muerte.

CONTADOR DE HISTORIAS

Pero el tenis no es el único detalle íntimo del protagonista de "Luis Miguel: La Serie", que se vislumbra en las páginas.

También su complicidad con su hermana Natalia, su hambre de encabezar proyectos en distintos formatos (trabaja con Prime Video en la adaptación a serie de su historia), de su obsesión con Alejandro Magno, sus ganas de mostrar otro lado de México y hasta del control del ego.

"No soy escritor, no soy autor, siento que eso lleva a una pretensión. Decir el cantante, productor, escritor y ahora astronauta y chef. No, no, no, soy un contador de historias", ataja en entrevista.

SUS INQUIETUDES

Boneta liga su amor por los libros a la película "Gladiador," que de niño lo dejó fascinado por el imperio romano, algo que fue aprovechado por la profesora particular a cargo de su educación desde quinto de primaria hasta la universidad.

La docente comenzó a hablarle de "La Ilíada", de la mitología griega y eso lo conectó con la filosofía, aunque nunca pensó en escribir, pues originalmente había imaginado "El Misterio" como su primer guion.

"La idea era como la película ´El Talentoso Sr. Ripley´, una historia donde el estafador y el infiltrado no es el tipo introvertido que interpreta Matt Damon, sino Judd Law. Quería fusionar eso con Match Point, de Woody Allen, donde el tenis no es sólo literal, pero metafórico a la hora de contar".

IMPULSA PROYECTOS

"Quería que fuera una historia mexicana por mi amor a México, y en San Miguel de Allende, porque es una ciudad fotográficamente hermosa y que no hemos visto. Era una especie de White Lotus, metiendo el lado cultural familiar de clase alta", recuerda Boneta.

Cuenta que la bioserie de Luis Miguel transformó su carrera y le ha permitido impulsar proyectos acompañado de su hermana, socia en su productora Three Amigos y quien le propuso probarse en un libro.

LA TRAMA

La trama se centra en Julián, quien viaja a Guanajuato para conocer a la poderosa familia de su mejor amigo, Alejandro, recientemente fallecido.

La versión es que fue suicidio, pero Julián cree que hay algo oculto y su mayor desafío es la hermana de Alejandro, Sofía, hábil para el tenis y para los negocios.

"Julián es el mecanismo literario del narrador no confiable. Siempre me veía interpretando a ese personaje desde un inicio. Pero no me veía venir, desde el punto de vista de la escritura, que la actuación me ayudó a poder empatizar con personajes."

BIEN ASESORADO

En su proceso recibió buenos consejos de Guillermo Arriaga, que le inculcó no escribir a prisa, sino darle una base sólida a todo antes.

También habló con Alfonso Cuarón, que tras hacer la serie "Desprecio", adaptación de una novela, le hizo saber que cada forma de contar tiene su estilo y no tienen que ser iguales.