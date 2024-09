Escándalo de Abuso Sexual: Demandas contra Sean 'Diddy' Combs

Dawn Richard, ex integrante de Danity Kane y Diddy-Dirty Money, presentó una demanda contra Sean "Diddy" Combs, en la que afirma que Combs la manoseó en repetidas ocasiones y la amenazó de muerte. Esta demanda convierte a Richard en la octava persona que acusa al magnate de agresión sexual.

Richard asegura que Combs, además de agredirla físicamente, la encerró en un coche durante dos horas como castigo. También presenció conductas violentas de Combs hacia otras mujeres. En el proceso legal, también demandó a Harve Pierre, ex-CEO de Bad Boy Entertainment, quien enfrenta dos acusaciones adicionales de agresión sexual durante su tiempo bajo el mando de Combs.

La demanda cubre el periodo desde que Richard conoció a Combs durante la audición para el programa de MTV Making The Band, en 2004, hasta el fin de su relación laboral en 2012. Richard afirma que Combs la manipuló, convenciéndola de que cumplir sus demandas era esencial para avanzar en su carrera.

"La manipuló con mantras de que someterse a sus depravadas demandas era necesario para poder avanzar en su carrera, haciéndole creer que tal abuso y explotación eran requisitos para que las artistas femeninas tuvieran éxito en la industria musical", dice la demanda contra Combs, obtenida por Rolling Stone.

El documento detalla múltiples eventos perturbadores que presenció durante su tiempo con el rapero. Entre ellos, describe fiestas con drogas en las que jóvenes, aparentemente "letárgicas o desmayadas", eran víctimas de actos sexuales. Richard también respaldó las acusaciones presentadas por la ex novia de Combs, Casandra "Cassie" Ventura, quien presentó una demanda en noviembre por abuso y tráfico sexual. Richard afirma haber visto a Combs agredir a Ventura en varias ocasiones, una de ellas lanzándole una sartén con huevos calientes.

Richard asegura que intentó intervenir para que Ventura dejara la relación con Combs, lo que provocó una fuerte reacción por parte del magnate, quien la amenazó. La demanda de Richard se une a una serie de casos similares que han surgido en los últimos diez meses. Richard menciona que la valentía de Ventura la llevó a reconocer su propio sufrimiento y abuso.

El declive de la imagen pública de Combs comenzó tras la denuncia de Ventura, quien lo acusó de obligarla a participar en actos sexuales con trabajadores bajo los efectos de drogas. Ventura también detalló una agresión en un hotel de Los Ángeles en 2016, lo que fue confirmado por un video de vigilancia en el que se ve a Combs persiguiéndola y atacándola.

El abogado de Combs desestimó la demanda de Ventura, calificándola de un intento de chantaje, aunque Combs emitió una disculpa pública después de la aparición del video. En respuesta, los abogados de Ventura calificaron la disculpa de Combs como "patética".

Por otro lado, Richard asegura que no recibió remuneración por el primer álbum de Danity Kane, el grupo femenino formado por Diddy, que vendió más de cuatro millones de copias, y estima que su salario debió haber sido de un millón de dólares.

También afirma que no fue pagada por el segundo álbum del grupo, Welcome to the Dollhouse, y que se le adeudan 500 mil dólares. En cuanto a su trabajo en Last Train to Paris con Diddy - Dirty Money, indica que se le deben 1.2 millones de dólares y calcula que debería recibir 350 mil dólares por las fechas de la gira.

En 2021, Combs y Bad Boy asignaron los derechos de las canciones de Richard a Sony Songs, lo que supuestamente le permitió recibir regalías por su trabajo. Sin embargo, sostiene que nunca fue compensada como parte del acuerdo y afirma que Combs infringió sus derechos de autor al utilizar una canción en la que colaboró para su lanzamiento de 2023, The Love Album: Off the Grid.

Richard demanda por 21 causas de acción, por lo que solicita compensación económica, indemnización por el daño psicológico, restitución y otras reparaciones.