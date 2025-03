Apoya a Kanye en disputa contra Kim

Sean “Diddy” Combs ofreció un consejo sincero a Kanye West en medio de la controversia que el rapero está viviendo con su exesposa Kim Kardashian, durante una llamada telefónica realizada desde la cárcel.

El creador de éxitos y fundador de Bad Boy Records compartió palabras de aliento con West, quien se encuentra en medio de un drama familiar relacionado con su nueva canción, “Lonely Roads Still Go to Sunshine”, que incluye la participación de su hija North West, de 11 años, y de Combs.

En una llamada telefónica, obtenida por Shade Room, Combs intentó animar a Ye a retomar su pasión por la música y a no dejarse atrapar por los problemas personales.

“Ponte detrás del micrófono, diviértete. Recorta esos samples, vuelve a tu vibra de sicario. Diviértete, vuelve a sonreír. Que se jodan esos cabrones. Te están haciendo perder el tiempo, maldita sea”, se escucha decir a Combs en el audio filtrado.

El intérprete de “I’ll Be Missing You” también agradeció a West por su apoyo, sobre todo por la ayuda que ha brindado a sus hijos durante su tiempo en prisión.

La fecha del juicio de Sean ‘Diddy’ Combs fue fijada para el 5 de mayo de 2025.