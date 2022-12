Conocerse la hace una mejor persona

"Me encanta el psicoanálisis. Desde hace muchos años soy muy fan, me ha ayudado a convertirme en una mejor persona, mejor hija, hermana y amiga; por lo tanto, también en mejor actriz. Siento que la oportunidad de conocerse, de entender tu psique un poquito es también superprovechoso para el trabajo. A mí me ha hecho mejor", expresó la actriz regiomontana de 33 años.

"Actores o no actores, todo el mundo estamos llenos de emociones a flor de piel. Creo que es algo que te transforma la vida el aprender a identificar tus emociones; pareciera que es algo que se aprende muy fácil en la infancia. De pronto somos adultos y no sabemos identificar cómo nos sentimos y no sabemos procesar nuestras emociones; es algo que todos deberíamos aprender a hacer".

La pandemia, agregó la protagonista de la serie "Los Pecados de Bárbara", ayudaron a muchas personas a conocerse más debido al encierro obligado y a la soledad.

Para Diana este es un buen momento para empezar a valorar a la familia, pareja y amistades.

"Algunas personas se volcaron a la salud mental y buscaron la manera de cuidarla", señaló.

Ganarse un lugar como actriz en el país no ha sido fácil para la regia, quien hace 11 años dejó Monterrey para irse a vivir a la Ciudad de México. El cambio la sacudió, reconoció, porque no conocía a nadie.

"Me sentí muy abrumada por una ciudad que es gigante, que está llena de vida; aunque no ha sido un camino sencillo, creo que ha sido muy revelador para mí, de quién soy como persona y quién quiero ser. Si ya estaba enamorada de la actuación, ahora lo estoy más. Veo para atrás y veo todas esas lecciones de vida que he tenido, lo que he cambiado y madurado profesional y mentalmente", expresó.

"Me encanta pensar en la Diana de hace 11 años que llegó a esta ciudad con mucho miedo; ahora, agradezco haber tenido el valor de salir de casa".

En su carrera actoral ha destacado en la cinta Mirreyes vs. Godínez I y II; también participó en la película Cindy, La Regia, las tres de corte de comedia.

La primera entrega de Mirreyes... , donde interpretó a la simpática Nancy, una "godín" que vende de todo en el trabajo, recordó, la puso en el ojo público.

"A pesar de ser una comedia fue muy bien recibida, mi trabajo lo pudo apreciar mucha gente que ahora me sigue dando trabajo. La directora Claudia Sainte Luce, de la película Amor y Matemáticas, que presenté en el Festival de Cine de Toronto, me vio en Mirreyes...".

"Fue una película que me puso en el ojo de todo el mundo, gracias a eso conocí a mucha gente, después vinieron muchos proyectos y me regaló grandes amigos".

Aunque es un as para la comedia, Bovio prefiere la variedad y probar diferentes géneros del arte. Le encanta, afirmó, saltar de una plataforma a otra, de un género a otro y ese es su plan para este 2023 que está por llegar.