Jennifer López ¡Devastada!

Ciudad de México

Jennifer López estaría sintiéndose "devastada" a raíz del "fracaso humillante" de su último álbum de estudio, "This Is Me... Now", según lo refirió al portal In Touch una fuente cercana a la estrella.

NO FUNCIONA

De acuerdo con el artículo, la llamada "Diva del Bronx" invirtió 20 millones de dólares de su propio bolsillo para financiar el material, que no sólo debutó en el Billboard 200 (la lista de los 200 discos más vendidos en EU cada semana) en el discreto puesto 38, ¡sino que poco después desapareció del listado!

Simplemente es el peor registro de cualquiera de los nueve álbumes de J.Lo.

"J.Lo devastó el álbum, su primer disco en casi una década lo hizo muy mal. Ella nunca ha experimentado este tipo de fracaso. Es humillante. Ella puso su corazón y alma en este proyecto. Fue una tarea enorme", dijo el informante.

ÁLBUM Y DOCUMENTAL

Además de haber realizado varias entrevistas para promocionar el material, la intérprete de "On The Floor" también lanzó un cortometraje repleto de estrellas, "This Is Me. Now: A Love Story", para acompañar el álbum y un documental.

El disco llegó en febrero como secuela del lanzado en 2002," This Is Me... Then", que fue escrito en tiempos del primer compromiso nupcial entre Ben Affleck y ella.

Ambos, finalmente, rompieron el compromiso y se separaron en enero de 2004. Sorprendentemente, se reconciliaron casi 20 años después, en 2021, luego de sus fracasos matrimoniales. El actor le propuso matrimonio en marzo de 2022 y se casaron en verano.

LA GIRA TAMBALEA

Después del fracaso comercial de "This Is Me... Now", la estrella, de 54 años, se vio obligada a cancelar siete fechas de su primera gira por Norteamérica desde 2019.

Según Variety, las fechas programadas del 20 al 31 de agosto en Cleveland, Nashville, Raleigh, Atlanta, Tampa, Nueva Orleans y Houston fueron retiradas de

Ticketmaster.

Aunque la gira continúa en pie con 30 espectáculos, hay un número considerable de entradas aún disponibles en la mayoría de las fechas en el sitio de la boletera.

"Ella no puede actuar en un estadio con toneladas de asientos vacíos", añadió la fuente.

SIN VENTA DE BOLETOS

