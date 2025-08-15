Detención de Miss Guerrero Isadora Lagos en Acapulco por portación de arma de fuego

La Miss Guerrero 2024, Isadora Lagos, fue detenida por el delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, la tarde del jueves en Acapulco.

De acuerdo con el reporte policiaco, la joven fue detenida cerca de la caseta de cobro de La Venta en la autopista del Sol en Acapulco.

El reporte indica que, en un retén saliendo de la caseta, policías y militares le marcaron el alto, le hicieron una revisión y hallaron armas en la cajuela.

La Miss Guerrero iba acompañada de un hombre; ambos fueron trasladados a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) en Acapulco.