Se defiende ´Mimoso´ ante calumnias: Desmiente detención

A inicios de este año, María Elena Delfín Valdez denunció en sus redes sociales que su esposo, Luis Antonio López, conocido en el medio artístico como "El Mimoso", la violentaba físicamente. Ahora, este lunes, el ex vocalista de la Banda el Recodo, fue detenido por dichas denuncias.

De acuerdo con varios reportes en medios nacionales, el cantante fue detenido en Monterrey, Nuevo León, por el caso de presunta violencia doméstica, tanto física como psicológica.

Sin embargo, también se informó que en realidad sólo estuvo arrestado un par de horas, luego de que su esposa lo denunciara por la vía legal. "El Mimoso" fue puesto en libertad al poco rato, luego de que compareciera en una audiencia en línea donde habló con un juez sobre las denuncias en su contra.

Ante esto, según el programa "Chismorreo", al intérprete se le exigió que no saliera de la ciudad hasta que no se determinara cómo proseguir con su caso de supuesta violencia doméstica.

Fue a inicios de este año que María Elena tomó sus redes sociales para ventilar que durante su matrimonio con "El Mimoso" vivió con miedo, bajo un cuadro de violencia doméstica, y que las autoridades locales no querían hacerle caso a sus alegatos.

En ese momento, el cantante negó todas las denuncias en su contra. Y al parecer, tras faltar a varias comparecencias ante el juez encargado de su caso, es que este lunes fue detenido en Monterrey.

Se desconoce si "El Mimoso" cancelará uno de los concierto más importantes que tiene en su agenda, para el próximo 31 de enero en el Auditorio Nacional.

Luis Antonio López "El Mimoso" compartió un video en Facebook para desmentir su detención unas horas en Monterrey, Nuevo León, por presunta violencia doméstica a su esposa, María Elena Delfín Valdez. El ex vocalista de la Banda el Recodo lamentó que le levanten falsos y que quienes lo difaman sólo buscan un beneficio económico. Se defenderá legalmente ante calumnias.

Que Dios en este mundo me quite la vida si yo he tocado de una manera violenta ni a ella ni a nadie en la vida, nunca me atrevería tocar de esa manera a una mujer. -Luis Antonio López / Cantante.