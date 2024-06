Cantantes de OV7 destapan pleito

CIUDAD DE MÉXICO.- Mariana Ochoa asegura que lloró mucho la pérdida de un amigo, la pérdida de la amistad con Ari Borovoy, situación con la que tuvo que lidiar año y medio, tiempo en el que OV7 estuvo en su gira del adiós.

Mariana, al igual que Lidia Ávila, Erika Zaba, Ari Borovoy, Kalimba, M'balia y Oscar forman parte del grupo y de una amistad de 35 años que actualmente está fracturada y de la que habló Ochoa en el programa "El minuto que cambió mi destino".

La banda firmó un contrato de confidencialidad que aún no vence, por ello no han podido revelar los motivos exactos del enojo entre ellos y del distanciamiento que entre Ari y Mariana se ha vuelto, según él, algo insalvable.

Borovoy, quien fue señalado por un supuesto mal manejo con los fondos de la gira del adiós, reaccionó a las declaraciones de Mariana, a quien tachó de mentirosa.

Mariana Ochoa confesó que durante año y medio que convivió casi todos los días con Ari Borovoy, pensó que el reencuentro entre ellos se podría dar, sin embargo, contó que el cantante no le respondía ni el saludo.

"Me duele porque yo siempre tuve la disposición de que él se volviera a acercar, no quiso, yo decía ´buenos días´ y ni el saludo me contestaba en año y medio de gira viéndonos tres cuatro días a la semana, no sé qué pasó en su corazón", reflexionó.

Ochoa pensó que con el paso del tiempo y con la convivencia durante la gira del adiós, el acercamiento con Ari sería inevitable, sin embargo, estaba equivocada.

"Perdí a un amigo, un amigo que quise muchos años, que fue mi cómplice en muchas cosas, de muchas travesuras, de muchas caídas también; pensé que lo iba a recuperar en este día a días de los conciertos, de salir a comer, de las pláticas, pero no, su corazón estaba cerrado".

Ari Borovoy es cauteloso al hablar del distanciamiento con Mariana Ochoa, admitió que la relación con ella en definitiva no es igual a la que tenían hace mucho tiempo, "así son las relaciones", expresó ante la prensa.

"De repente empieza, de repente terminan, algunas terminan bien, algunas no terminan bien, algunas hay oportunidad de limar asperezas en algunas otras pues no, hay veces que se puede y hay veces que tú dices ´si te pasas de esta raya no hay vuelta atrás y no hay vuelta atrás en muchos aspectos", contó ante las preguntas sobre una posible reconciliación.

Hace cuatro años, en los 90's Pop Tour, Ari recibió un abucheo del público, y como respuesta dijo que "tiempo al tiempo", idea a la que le sigue apostando.

"Hay que esperar a que el tiempo corra, el tiempo calma las cosas, va develando muchas cosas, el tiempo ayuda en muchos aspectos", consideró.

Eso, sí, afirmó que lo que Mariana Ochoa dijo recientemente en el programa "El minuto que cambió mi destino", no era verdad.

"Nada de lo que se comentó en esta última entrevista es verdad, nada, pero como les dije, tiempo al tiempo", concluyó.