¡Dan último adiós a Paquita! El barrio la despide

Paquita la del Barrio fue despedida con un recorrido por calles de la capital, una parada en la plaza Garibaldi, en el mercado con su gente y en su restaurante, con una misa rodeada de su familia y Ana Bárbara cantando "Paloma Querida".

Así fue el último convite del pueblo con la intérprete que les hizo cantar "Rata de dos Patas" una y mil veces. Con dolor, mujeres, jóvenes y niños acompañaron los restos de la veracruzana, fallecida el pasado lunes, a los 77 años.

Fue un viernes diferente en la Ciudad de México. El sol matutino iluminó la salida de la carroza fúnebre con las cenizas de Paquita, desde los velatorios en General Prim, en la colonia Juárez, rumbo a la primera parada, Garibaldi.

"Te vamos a extrañar, Paquita", "¡Viva, Paquita!", "Se ve, se siente, Paquita está presente" gritaba la gente al ver el cortejo, encabezado por Viola Dorantes, hermana de la intérprete.

Diversos mariachis se reunieron para cantar "Las Golondrinas", frente a la urna en forma de mariposa azul rodeada de flores, sobre una plataforma de madera.

Después de unos 20 minutos, el cortejo se movió rumbo al mercado Martínez de la Torre, en la colonia Guerrero, donde tenía su negocio de postres llamado "El Rincón del Inútil".

A los extremos de la calle Zarco se colocaron decenas de comerciantes, vecinos y seguidores con alcatraces, claveles y gladiolas.

"Eres leyenda", pregonaba la cartulina de una señora. Algunos aventaban flores al vehículo. En la parte trasera de la carroza bajaron las cenizas por unos minutos y la gente las rodeó mientras el mariachi se hacía escuchar.

"Paquita, tu barrio te va a extrañar", gritó otra admiradora.

El vehículo Cadillac avanzó con la gente detrás para llegar a la última parada, "Casa Paquita", el restaurante de la estrella, a las 12:20 horas.

Ahí, la gente hizo fila para acceder y despedirse de su ídolo. Adentro tuvo lugar una misa oficiada por el sacerdote José de Jesús Aguilar, con la presencia de la exalcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, y de la actual, Alessandra Rojo de la Vega. Por supuesto, ahí estaban los hijos de Paquita: Martha, Miguel y Javier, así como su hermana.

LA HERENCIA

Aunque Paquita la del Barrio solía decir que no tenía mucho dinero ni tantas propiedades para heredarle a sus hijos, según Celebrity Net Worth, sitio especializado en la riqueza de los famosos, la cantante poseía una fortuna de 10 millones de dólares.

"Mi madre dejó todo listo, no habrá problemas y en su momento se va a saber. Lo vamos a tomar con calma. Se abre (el testamento) la otra semana en Xalapa, pero nos dijeron que todo está en orden", compartió Martha, hija de Paquita.

DESTACA SU LEGADO EN LA MÚSICA

ANA BÁRBARA LLORA PARTIDA DE PAQUITA

Ana Bárbara acudió a la colonia Guerrero para darle el último adiós a Paquita la del Barrio y, entre lágrimas, recordó el legado de la intérprete de "Cheque en Blanco". La intérprete de "Bandido" recordó con cariño a Paquita, mencionando que en varias ocasiones fue recibida por ella en su restaurante, donde incluso comió lechón. Entre lágrimas, le dio el pésame a la familia y destacó su legado en la música.

"Nos dejó un legado grandioso. Todos los que estamos aquí nos vamos a ir, y ella se adelantó para tenernos un campito", dijo conmovida.

"Dejó pedazos del alma en los corazones de su público. En esta carrera hay altas y bajas y en uno de esos bajones ella me dio la oportunidad de una canción, el que me haya apoyado en momentos difíciles fue bonito. Vine aquí (la colonia Guerrero) y pude comer lechón, me quedé a dormir aquí", agregó.