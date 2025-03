Christian Chávez comparte foto desnudo y elogian su anatomía

Pese a que hace dos décadas, Christian Chávez conoció lo que era el éxito, obteniendo reconocimiento mundial a través de RBD, en más de una ocasión ha confesado que no se sentía realizado, pues, en principio, tuvo que ocultar su identidad y, cuando habló de sus preferencias sexuales, lo hizo en las condiciones que otros le impusieron, por lo que ahora disfruta de su autonomía y lo hace través de un mensaje que recuerda a su pasado y una fotografía desnudo.

El cantante mexicano sorprendió con su más reciente publicación de Instagram, pues en ella aparece de espaldas y completamente desnudo, sin ningún tipo de censura que cubra las partes de su cuerpo.

Junto a la imagen, Christian escribió un mensaje que bien podría narrar uno de los episodios más desafiantes que ha atravesado, ya no sólo en plano personal sino también en el profesional:

"Él tiene la mirada gris, la profundidad de quien quiere huir, sonríe para no sufrir para que llorar si puede reír", es la frase que acompaña la imagen que, por su contenido, ya ha causado reacciones.

Pese a que su mensaje denotaba el claustro espiritual que vivió por años cuando, en principio, tuvo que ocultar su preferencia sexual, debido a los tabúes de la época y, posteriormente, se vio obligado a hablar de que era homosexual, por amenazas de que se revelaría su identidad, los comentarios de sus seguidores se enfocaron en exaltar su anatomía:

"Ay, ¡Dios mío!, todo en su lugar". "Te controlas, mister Chávez". "Dios griego esculpido a mano". "Como una canción de RBD: ´puedes ver, pero no tocar´". "¡Qué sabor!". "Tu cuerpo es tan hermoso y tu corazón!". "Le puse zoom para ver esta obra de arte de cerca". "Uy, papasote hermoso". "Ay, Cristian, no me desestabilices así".

En una entrevista que el cantante concedió a "Montse & Joe" hace un tiempo, reveló que fue cuando llevaba alrededor de dos años de casado, con su expareja, BJ Murphy, cuando a Pedro Damían, productor de RBD le llegaron una serie fotos, que amagaban con publicar si él y Christian no les proporcionaban una cuantiosa cantidad de dinero.

Fue así que Chávez se vio obligado en revelar que era homosexual, en 2007, pese a que no se sentía listo para hablar públicamente del tema, sobre todo, porque su madre, doña, doña Oliva Garza, aún no asimilaba la noticia, debido a que temía que su hijo viviera represalias de la sociedad conservadurista.