Niega affaire con el Príncipe

Ciudad de México.- Rose Hanbury, Marquesa de Cholmondeley, negó, a través de sus abogados, haber tenido una aventura amorosa con el Príncipe Guillermo, en medio de las teorías de conspiración sobre el paradero de Catalina Middleton, quien en enero se sometió a una cirugía abdominal y cuya foto editada de el Día de las Madres en Reino Unido alimentó las especulaciones.





CAUSA REVUELO

Los rumores tomaron revuelo luego de que en un monólogo del programa The Late Show With Stephen Colbert se abordara sobre la supuesta "aventura" entre la ex modelo británica, de 40 años, y el heredero al trono.

"El reino ha estado muy agitado por la desaparición de Catalina Middleton. Ahora los detectives de internet están averiguando si la ausencia de Catalina puede estar relacionada con que su esposo, y futuro Rey de Inglaterra, tenga una aventura. Creo que todos sabemos quién es la supuesta otra mujer, díganlo conmigo, la Marquesa de Cholmondeley", dijo el presentador al inicio de su programa.

FALSOS RUMORES

"Los rumores son completamente falsos", declaró Hanbury a Business Insider.

La teorías sobre su presunta infidelidad surgieron en 2019, cuando comenzó a sonar el nombre de Rose Hanbury en la prensa británica debido a un aparente acercamiento entre ella y el hijo de Carlos III.