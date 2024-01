Danilo Carrera envía deseos a Michelle Renaud por su boda

Danilo Carrera no tiene más que buenos deseos para su ex, Michelle Renaud, pues a pesar de que reconoce que no mantienen ningún tipo de comunicación en la actualidad, se siente muy contento de verla realizándose, cumpliendo el sueño de formar una familia, como un día deseo construirla con él, pero que ahora materializa a lado de Matías Novia, con quien contrajo matrimonio a principios de diciembre.





CUMPLEAÑOS

Pese a que el actor ecuatoriano -que hoy cumple 35 años- reside actualmente en Miami, de vez en cuando, se da una que otra escapada a nuestro país, ya sea por compromisos laborales o por mero placer, pues aunque no nació aquí, se siente muy arraigado a todo lo que ha conseguido profesionalmente en México.

Por ello, no fue una sorpresa verlo en la presentación de la cinta "El rommie", en la que saludo gustoso a los medios de comunicación, a quienes les contó que el estado de salud de su madre, quien padece cáncer, ha ido mejorando, situación que lo tiene muy feliz y que ha propiciado que sus cuatro hermanos se reúnan en Miami para acompañarla en este importante momento.

"Mi mamá está muy bien, va todo bien, son los últimos pasos, estamos muy contentos por eso, es una cuestión de mi familia, están todos mis hermanos ahorita en Miami con ella y eso me tiene muy contento", destacó en una entrevista con Eden Dorantes.

Pero ese no fue del único tema del que se le preguntó, ya que la prensa se interesó en conocer su postura ante la inesperada boda de su su exnovia Michelle Renaud, con el actor chileno Matías Novoa, pues cuando fue pareja de la actriz, se llegó a creer que sería con él con quien contraería nupcias, debido al gran amor y compromiso que se profesaban.

SIN INCOMODIDAD

Este cuestionamiento no incomodó a Danilo, en cambio, aseguró estar muy contento por Michelle, pues sabe que para ella es muy importante formar una familia.

De hecho, ese fue uno de los motivos que detonó su separación, ya que hubo una época en que la actriz quería que tuvieran un hijo juntos, sin embargo, el actor se negó a dicha petición, debido a que no se sentía preparado para debutar en la paternidad.

"Le deseo lo mejor, les deseo mucha paz y que les vaya muy bien", dijo, a la par que bromeó con el hecho de que no fue invitado a la celebración.

También expresó que esperaba que las versiones que aseguran que Renaud está embarazada sean ciertas, pues sabe que es uno de los profundo deseos de la actriz.

"Ojalá (esté esperando un bebé), es lo que ella quería, que ella sea feliz, que tenga todo lo que busca y que Marcelo tenga un hermano, que es lo más importante", expresó.

Cabe destacar que, durante los casi tres años de noviazgo que sostuvieron, Danilo creó un gran lazo con Marcelo, el hijo de Michelle, a quien ha dicho que apoyará siempre, a pesar de que no pueda verlo, pues el cariño que siente por él es genuino.

"Cero comunicación (con Marcelo), siempre lo he dicho, no tengo comunicación (porque) no es lo correcto, al final del día, tiene a su madre, a su madre, y, si un día me necesita, voy a estar, hay mucho cariño, espero que esté bien", destacó.

Por lo que mostró mucho entusiasmo de que Marcelo pueda recibir una hermana o hermano próximamente, pues destacó que por experiencia propia sabe lo increíble que es tener un hermano en quien apoyarse.

"Yo que tengo cuatro hermanos, no hay regalo más grande que un hermano, así que le deseo lo mejor a Marcelo, con todo el amor que siento en el corazón, que sea muy feliz", destacó.