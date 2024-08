Wendy Guevara ya tiene favoritos de "La casa de los famosos México"

Ricardo Peralta entró al encierro de "La casa de los famosos México" muy seguro de sí mismo, incluso en varias ocasiones ha expresado que supuestamente Wendy Guevara y los seguidores de ella, lo apoyan a él, aunque la realidad es otra.

En una ocasión en el vestidor, el ganador de "MasterChef Celebrity" platicó con Sian, a quien le dijo que todo su ejército de fans y los de la influencer trans, apoyarían al cubano.

Ante esto y la actitud que ha tenido Peralta en el reality ha desatado mucha controversia en redes sociales, incluso muchos coinciden con que el creador de contenido "tiene la realidad muy alterada".

Recientemente Wendy opinó sobre la ropa que usó el concursante durante la gala de nominación, hizo un live y un seguidor le preguntó: "¿qué opinas del traje de Agapito de la Ricarda?", a lo que ella respondió:

"Hermanas, la verdad sí está muy turbio, se pasa de ver... mi comadre, pues ¿quién le mandó ese vestuario?", señaló entre risas la ganadora de la primera temporada de "La casa de los famosos México".

Guevara en ocasiones ha participado como panelista en las galas del programa de Televisa, ahí ha mencionado que por lo mismo se supone que no debe decir abiertamente a que Cuarto apoya, si a Tierra o a Mar, sin embargo, lo ha hecho muy a su estilo.

Wendy Guevara no apoya a Ricardo Peralta

Wendy ha manifestado que le va al Cuarto Mar, así que ha invitado a sus followers que voten por sus integrantes, es decir, por Arath de la Torre, Mario Bezares, Gala Montes y Briggitte Bozzo, pero esto lo ha dicho de forma subliminal para que no sea amonestada.

"Me encanta estar en el mar como la Sirenita, me gusta mucho el mar por Ariel y todo; la otra vez se me metió un chi** de tierra en la casa", mencionó.

A continuación salió de cuadro y dijo en secreto ante la cámara: "es la última vez que les digo esto, pongan atención estúpidas".

Después continuó: "ya ven que me gusta mucho la Sirenita y el mar, me fascina, me enloquece, me encanta el mar porque me siento la Sirenita y la otra vez se me metió un chi** de arena, de tierra a la casa y a mí no me gusta la tierra".

Ante esto alguien le preguntó: "¿estás incitando a que voten por mar?" Y ella respondió: "yo soy imparcial", dijo mientras cerraba el ojo ante la cámara.