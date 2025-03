Se pone ‘gallo’

Para medirse junto a Lucero y ganarse su amistad y su corazón, José Ron se tuvo que poner muy “gallo”.

La única vez que coincidió con la cantante, fue años atrás en un evento en Acapulco; hoy son pareja en El Gallo de Oro, serie de ViX del productor Carlos Bardasano que recién llegó a la televisión abierta, por Las Estrellas.

“El haber compartido todo este proyecto con Lucero sí fue una gran experiencia, pude conocerla y quedarme con su amistad”, expresó el actor que este 2025 celebra 21 años de carrera artística.

“Claro que al principio hubo un poco de nervio, lo importante era romper el hielo, entrar en confianza, platicar, compartir. Con todas las escenas que íbamos teniendo, ayudaba a tener el personaje más asentado. Lucero siempre fue amable con su alegría en el set. Fue un agasajo trabajar con Lucero”.

COMPAÑEROS DE SET

El buen compañerismo que tuvieron en el set, una vez que se conocieron, hizo que germinara una respetuosa amistad entre ellos, contó el actor.

Ron, de 43 años, interpreta a Dionisio Pinzón en la historia ambientada en el México de los años 40, entre palenques, música y pelea de gallos. Su personaje es un pregonero sumido en la miseria, que al conseguir un gallo de pelea moribundo, pone en él sus esperanzas para lograr una vida mejor.

Dionisio se cruza en el camino de Bernarda “La Caponera”, interpretada por Lucero, de quien se enamora.

“La conexión entre La Caponera y Dionisio es brutal. Verán una historia de amor, como se desarrollaba en el México de antaño. Con este personaje de Lucero, muy adelantado a esa época, una mujer con mucho carácter”, contó el galán.

GRAN RETO

El actor, originario de Guadalajara, afirmó que ponerse en los zapatos de Dionisio fue un deleite y un reto, porque de entrada, él no es partidario de las peleas de gallos y tampoco asistiría a un palenque, como sucede con su personaje.

Lo que sí le permitió Dionisio fue echarse un clavado para construirle una personalidad única, desde la corporalidad hasta su forma de hablar y desenvolverse.

“En las grabaciones, los gallos que se usaron no tenían navajas, todo estaba muy controlado, pero para mí, José, sentía raro ver una pelea, sentía feo, pero tenía que ocultarlo. Mi trabajo era ponerle emoción al personaje, que estaba ganando la pelea. Fue una aventura meterme a ese mundo de las peleas de gallos, aunque yo personalmente no iría, no me gustan”, señaló el actor.