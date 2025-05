Está entre dos amores

Un anhelo muy añejo del actor José Ron es explotar su lado musical, así que no se quiso quedarse con las ganas y hoy es el baterista del grupo Koktel.

El galán de telenovelas, quien protagonizó con Lucero la serie El Gallo de Oro, se unió al grupo que forman Jana Ruz, la actriz Lizy Martínez y el productor Manuel Berzunza, quienes manejan un concepto llamado "mashup" que mezcla dos o más piezas musicales en un solo tema. En sus shows en vivo cantan covers.

"Para mí son necesarias las dos carreras, son los amores de mi vida", afirmó el actor de 43 años.

"Siempre he creído que los sueños son para cumplirse, pero de nada sirve un sueño si no se acciona, y eso es lo que yo he venido haciendo, accionar y seguir avanzando, compartiendo este amor y pasión por la música que pocos conocen de mí".

Hasta ahora, los shows que ha ofrecido Koktel han sido privados, pero con miras a crecer, aseguró Ron.

"La idea en un futuro es lograr más. Todo paso a paso. Vamos por buen camino", señaló.

Por su calidad de baterista, en las presentaciones el actor se mantiene al fondo del escenario, aunque de repente también se planta al frente.

"Es un proyecto que me tiene muy contento y me deja desenvolverme con todo esto que me gusta, que es cantar, tocar, bailar. Realmente la música no es ningún hobbie, esto es muy en serio. Le dedicamos mucho tiempo a la preparación y, primero Dios, espero que el público vea todo esto que hacemos en el escenario", dijo Ron.