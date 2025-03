'Aterriza' la estatuilla dorada a Mikey Madison

El Óscar de Mejor Actriz para Mikey Madison por Anora fue una de las sorpresas más grandes de la noche, en especial porque la estatuilla seguramente cambiará por completo la carrera de la joven de 25 años.

A su llegada a la sala de prensa, Madison compartió que últimamente ha estado pensando en el futuro y en el pasado, pero que tiene los pies muy bien puestos sobre la tierra.

"Es interesante... He pensado mucho en el futuro y también en el pasado. Y me he tenido que recordar de permanecer lo más que se pueda en el presente durante todo esto. No lo sé, no sé que pasará en el futuro", expresó en la sala de prensa.

"Solo quiero seguir haciendo películas y trabajar con gente que me inspire e interpretar personajes interesantes. Contar historias que son irresistibles. No sé que pasará. Solo sé que hoy (domingo) por la noche voy a ir a casa con mis nuevos cachorritos y probablemente tenga que limpiar un mugrero, y eso me va a traer de vuelta a la tierra".

El camino de Anora arrancó en el Festival de Cannes, en mayo del año pasado, y eso ya era de entrada un sueño. La cinta y trabajar con el realizador Sean Baker, cambió por completo a Mikey, asegura.

"Creo que hacer esta película me dio confianza como actriz y como creativa. Creo que en realidad me inspiró, revitalizó mi amor por el cine y me recordó el tipo de trabajos que quiero hacer", expresó.

Madison, que ha participado en cintas como Scream (2022) y Había Una Vez en Hollywood (2019) ha tenido una carrera muy corta, que ha crecido rápidamente, por lo que el Óscar no deja de ser una sorpresa.

"Amo hacer películas y he soñado con ser una actriz que pudiera estar en una película como Anora. Es un enorme honor, uno que podré entender más adelante. No lo esperaba", contó.

Madison tenía solo palabras de admiración para su director, que ganó cuatro estatuillas en la ceremonia, imponiendo un récord.

"Sean es maravilloso, un increíble cineasta. Un increíble escritor, un impresionante editor. Es un verdadero amante del cine, una persona amable. Ha dedicado gran parte de su carrera a contar historias importantes. Estoy muy contenta por él ya que ha sido un verdadera cineasta independiente. Se lanzó e hizo esta loca película rara, nos divertimos y le pusimos el corazón", aseguró Madison.