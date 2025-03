Fieles hasta la muerte: Lealtad inquebrantable de sus perros

Los perros de Gene Hackman demostraron una lealtad inquebrantable, hasta el último momento, guiando a los socorristas hasta el cadáver del actor tras su muerte en su hogar en Santa Fe, Nuevo México, en febrero de este año.

Bear y Nikita, los dos perros sobrevivientes que Hackman compartía con su esposa Betsy Arakawa, estuvieron vagando por la propiedad durante días antes de que llegara la ayuda, según informó el medio internacional New York Post.

LOS GUÍAN

De acuerdo con el jefe de Bomberos de Santa Fe, Bryan Moya, uno de los perros ladró insistentemente a los trabajadores de emergencia antes de correr hacia otra parte de la casa. En un principio pensaron que el animal sólo quería jugar, pero pronto entendieron que estaba tratando de llevarlos hasta donde yacía Hackman.

Al seguirlo encontraron al protagonista de "Los Imperdonables" caído en un vestíbulo junto a su bastón y sus gafas de sol.

"Se dieron cuenta de que el perro intentaba decir: ¡Oye, ven aquí! ¡Ven aquí!", explicó Moya sobre el momento en que descubrieron el cuerpo de Hackman.

Al llegar al lugar, las autoridades confirmaron que la casa estaba limpia y organizada, sin señales de gases tóxicos o peligros ambientales.

LOS RESULTADOS

Además de los cuerpos de Hackman y Arakawa, se encontró muerto a Zinna, el tercer perro de la pareja, una mezcla de kelpie australiano, de 12 años, dentro de una jaula cerrada.

De acuerdo con los informes forenses, Hackman falleció aproximadamente el 18 de febrero a causa de una enfermedad cardíaca avanzada, con el Alzheimer como un factor contribuyente; mientras que su esposa Betsy Arakawa murió una semana antes, el 11 de febrero, debido a un caso de hantavirus, una enfermedad viral transmitida por roedores que afecta los pulmones.

La médica forense del condado de Santa Fe, Heather Jarrell, indicó que es posible que Hackman, debido a su avanzada enfermedad, no se diera cuenta de la muerte de Arakawa. Asimismo, señaló que el actor "no había comido recientemente" antes de su fallecimiento, aunque no mostró signos de deshidratación.

LOS LLEVAN A HACKMAN

