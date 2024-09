Apuesta al pop

Después de colaborar con Frida, integrante de ABBA, en el tema "La Barcarolle", Filippa Giordano se quedó con ganas de explorar a profundidad el pop dance.

Y ahora cumple ese deseo con el lanzamiento de "Quiero Quedarme Aquí" a dueto con Mijares, una versión fresca de la canción que en 1963 Eydie Gormé y su esposo Steve Lawrence hicieron éxito.

Con esta canción dice que comienza a gestar una nueva etapa en su carrera musical, con sonidos más allá de la ópera y el pop que la caracteriza.

"A partir de ahí se abrió un poco este mundo en mí, de querer acercarme a la música disco con un poco de dance. Con esta canción empiezo direccionarme a algo diferente.

"Este es un tema con arreglos muy dance y disco, es algo muy nuevo para mí. En el pasado he hecho cosas como la balada pop, pero este es un estilo más bailable, sin perder la elegancia, la sofisticación, es algo que he logrado muy bien", aseguró Giordano, en entrevista.

EVOCA EL AMOR

Con una letra que evoca al amor y la fortaleza, la cantante italiana naturalizada mexicana, de 50 años, escogió al intérprete de "Soldado del Amor" por sus dotes vocales, pero sobre todo por la admiración que le tiene.

"Ha sido muy significativo para mí, yo lo escucho desde mis primeras visitas a México. He escuchado todos sus discos, incluso cuando yo no hablaba español, lograba cantar. Siempre he admirado su poder vocal, su voz aterciopelada, característica y reconocible.

"A él le encantó el proyecto y la idea que tenía del video, donde teníamos que actuar un poquito, no solamente cantar. Es un hombre con un sello y un timbre vocal muy particular, mucha presencia y es muy carismático, con una frescura atemporal", sostuvo.

SE DA SU TIEMPO

Aunque han pasado seis años desde el lanzamiento de su disco Friends & Legends Duets, donde canta a dueto con Armando Manzanero, Pepe Aguilar, Carlos Rivera, Jesús Navarro y Michael Bolton, entre otros, la cantante quiere tomarse su tiempo para intentar lanzar varios sencillos antes de materializar un trabajo completo.