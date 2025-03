Jean Smart a Broadway

La reconocida y laureada actriz, Jean Smart, famosa por su rol en la serie "Hacks", está alistando su regreso a Broadway con un espectáculo unipersonal llamado "Call Me Izzy".

De acuerdo con Variety y el New York Times, la coprotagonista de series como "Watchmen" y "Mare of Easttown" estará en el circuito teatral de la Gran Manzana por una temporada limitada de 12 semanas.

El personaje de Smart es descrito como "Una mujer en la zona rural de Luisiana que tiene un secreto, que es, a la vez, su mayor don y su única salida, y que se resiste a ser silenciada abrazando su tenacidad, humor e imaginación ardiente".

Bajo la dirección de Sarna Lapine (Sunday in the Park with George), "Call Me Izzy" comenzará a exhibirse en el Studio 54 el 24 de mayo y se extenderá hasta el 17 de agosto, con una noche de estreno oficial el 12 de junio.