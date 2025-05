Regresa Christian Nodal a sus raíces

Christian Nodal regresa a sus raíces con su nuevo álbum titulado “Quién + Como Yo”, pues vuelve al “mariacheño”, género con el que triunfó desde los inicios de su carrera.

La noche de este jueves, el cantante sonorense, junto con sus músicos, se apoderaron del Foro Puebla para interpretar casi todo el disco en su totalidad.

“Les quiero compartir estas piezas que nacieron de lo más profundo. Este título no nace del ego, estaba pensando en los shows cuando llega la gente con tantas historias de cómo conectamos tanto con tantas canciones, porque sentimos el amor y el desamor de la misma manera.

Este álbum es muy especial para mí, volvemos al ‘mariacheño’, y gracias a mi disquera que me da chance de hacer lo que quiero, esto es para todos mis fans que me conocen desde 2017”, dijo Nodal durante su presentación.

Algunas de las melodías que sonaron en la primera parte del show fueron “Amé”, “Sé Feliz por Mí” y “No Van”. Sólo dos rolas del álbum faltaron, pero confesó que en un show, que anunciará pronto, cantará todas las que conforman la placa.

“Este álbum no lo compuse yo, lo hice con grandes compositores, y lo que puedo decir es que cada canción me atravesó, me animé a grabar canciones de amor; yo soy más de dolidas, que vienen de desamor, que te llegan y les juro que no voy a hablar mucho porque estoy nervioso”.