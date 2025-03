Sadie Sink será Mary Jane en la nueva película de Spider-man

Hace apenas unos días se daba a conocer que Sadie Sink, la actriz que da vida a Max en Stranger Things, había sido fichadada para Spider-Man 4.

Puesto que desde hace tiempo diversos rumores la señalaban como la nueva Jean Grey en el reinicio de los X-Men, la principal teoría era que encarnaría precisamente a la poderosa telépata en la cuarta entrega de la saga protagonizada por Tom Holland.

No obstante, según las últimas informaciones, el papel de la intérprete será otro muy distinto.

"Parece que va a ser Mary Jane", reveló el "insider" Jeff Sneider, en The Hot Mic with Jeff Sneider and John Rocha, refiriéndose al personaje al que dará vida Sink en Spider-Man 4.

Y es que, aunque en teoría el personaje de Zendaya, Michelle Jones-Watson o MJ ya equivalía al icónico interés amoroso del trepamuros (a pesar de no tener el característico pelo rojo de las grapas), no hay que olvidar las posibilidades del multiverso.

Así, es probable que, mientras que Zendaya siga siendo la MJ de la Tierra-616, Sink encarne a una variante del personaje de otra realidad.

Esta teoría queda reforzada por el hecho de que Spider-Man 4 llegará a los cines el 31 de julio de 2026, es decir, entre Vengadores: Doomsday, cuyo estreno está programado para el 30 de abril de 2026 y Vengadores: Secret Wars, que aterrizará en salas el 7 de mayo de 2027, dos películas que sin duda tendrán una importante trama multiversal.

Al fin y al cabo, tienen a Robert Downey Jr., el que fuera Iron Man en el UCM, como principal antagonista, ahora en el papel de Doctor Doom.

Por otro lado, teniendo en cuenta el final de la anterior entrega de Spider-Man, No Way Home, en el que Peter Parker hacía que todos sus conocidos se olvidasen de él, podría resultar lógico que, con el personaje de Zendaya ajeno a su existencia, una nueva MJ irrumpa en su vida.

En todo caso, cabe remarcar que por el momento el estudio no se ha pronunciado sobre el fichaje de Sink ni el personaje al que interpretará.

En cuanto a los rumores que señalaban a la estrella de Stranger Things como la próxima Jean Grey, Sneider explicó que, aunque se había sorprendido al conocer la incorporación de Sink al reparto de Spider-Man 4, tanto ella como otros de los intérpretes que últimamente ha apuntado como posibles candidatos para dar vida a los nuevos X-Men son actores y actrices que están en el punto de mira de Marvel.

Y teniendo en cuenta que el reboot de X-Men todavía no cuenta con fecha de estreno ni director, no es de extrañar que La Casa de las Ideas pueda ofrecerles otros papeles.

El "insider" añadió además que, en el caso de que Sink interpretase a Jean Grey en Spider-Man 4, como se había especulado, Lauren Shuler Donner debería aparecer como productora, algo en lo que presumiblemente el estudio no estaría muy interesado.