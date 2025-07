Lanza nuevo sencillo

S in temor a decirlo, Sofía Reyes ha entrado en la crisis de los 30, y su mensaje para el público a través de su música es tratar de llevar la vida más ligera, sin tanta carga emocional.

En la promoción de su nuevo sencillo "Idgaf Era", que dará título al disco que lanzará el 20 de agosto, la cantante regia mostró su vulnerabilidad para hablar de un proceso que la ha llevado a sentirse libre y segura.

"Es un mensaje muy importante para mí, de hecho, decidí llamarle Idgaf Era al álbum entero y, para mí, es como un himno de recordarme que puedo vivir la vida más ligera y más a mí manera", expresó la regia.

"Todo parte de una crisis a la que yo le llamo la crisis de los 30, cuando empiezan a haber muchos cambios en mi vida, y siento que debo usar más mi voz y expresarme tal cual soy, sin miedo a perder gente en el camino o al qué dirán".

NUEVA MÚSICA

A raíz de esto se dio una revolución interior que ha arrojado experiencias que ahora son proyectadas en su nueva música.

Sofía enfatiza que el principal mensaje que busca dejar en los más de 5 millones de seguidores que siguen sus pasos en redes sociales es la autenticidad.

"Ser leal a mí, eso para mí es ser auténtica", aseguró Sofía. "Yo ahora tengo mucho esta idea de qué es ser auténtico, qué es ser libre. Creo que empecé muy chiquita en esta industria y, sin darme cuenta, como que me empecé a sentir un poco como en una jaula, en el sentido de que siempre ha habido muchas opiniones, desde: ¿por qué te cambias el pelo?, o mejor no te cortes el fleco, ¿por qué te vistes así?, ¿por qué no haces esta música?"

Con 29 años de vida, la regia señaló que esta presión también la ha experimentado en el aspecto personal, no sólo como artista.

"De que: ´Ya vas a cumplir 30 años, ya deberías estarte casando´, ´ya deberías tener hijos´. Siempre hay un ´deberías´ por muchos lados, y para mí fue un tema importante romper con eso y decir: ´Esto es lo que soy, esto es lo que suena conmigo, y quien quiera aceptarte, bienvenido, y el que no, pues está bien", dijo la cantante.

A NIVEL INTERNACIONAL

Sofía ha marcado sus pasos hacia una trayectoria internacional dentro del pop latino contemporáneo; además, ha realizado fusiones musicales que han sido del gusto del público como "1, 2, 3", con Jason Derulo y De La Ghetto, así como "RIP", junto a Rita Ora y Anitta.

En su afán por buscar siempre un sonido nuevo, hizo feat con Prince Royce en "Solo Yo" o "Esa Parte de Mí", con el ritmo de Los Ángeles Azules.

Ahora, la regia se adentra en el caos del crecimiento con la certeza de quien ya no busca validación. Eso lo deja claro."Mucho parte del duelo en lo que se terminó una relación de pareja, en donde una de mis amigas más cercanas y yo ya no somos amigas, en donde gente de mi equipo de trabajo se ha ido y ha llegado otra", compartió.

"Entonces, ha habido como mucho duelo y cambio en mí, hasta me mudé de casa, pero creo que desde este lugar es que he entrado como que a esta crisis un poco".

La cantante sabe que tienen que llegar estos golpes de la vida para darse el cambio y crecer."Sí, decir, hay algo que no me está haciendo sentir bien, que no me da paz".

EN SU MEJOR MOMENTO

