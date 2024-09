Prueba la cumbia

Después de homenajear a Joan Sebastian con su disco Soy Como Quiero Ser, Leonardo Aguilar se adentra en los terrenos de la cumbia con "Un Bonito Amor", sencillo que estrena hoy.

"Es una cumbia que habla sobre cuando tú das todo pero no te corresponden. Es una canción que escribí sobre no ser correspondido, porque un amor bonito no se tiene que pedir ni fingir", dijo.

Apodado "Gallo Fino", el cantante se encuentra en una etapa artística en la que le gusta componer en solitario, guitarra en mano, para ir plasmando las melodías que lo inspiren.

"No tengo nada en contra de componer con más artistas o compositores, pero ahorita me ha dado por componer solo. Estamos sentados mi guitarra y yo, pongo mi teléfono a grabar una nota de voz, le doy y voy componiendo parte por parte.

"Generalmente empiezo por los versos y hay veces que empiezo por el coro. En este caso, en ´Un Amor Bonito´ empecé con los versos y tenía un sentimiento central, se pudiera decir así, y en esa base la fui decorando", compartió.

Su padre, Pepe Aguilar, lo arropó al incluirlo como parte del espectáculo Jaripeo Sin Fronteras, donde compartía escenario con su hermana Ángela Aguilar.

De 25 años, el integrante de la dinastía Aguilar experimentó cambios profesionalmente y busca impulsar su nombre. Su padre le sugiere ser honesto al escribir.