Sian olvida el hate; se enfoca en música y actuación

El actor y cantante Sian Chiong vivió en carne propia la polémica y el hate que inevitablemente implica formar parte de un reality show como La Casa de los Famosos, donde estuvo el año pasado como parte de la segunda temporada.

Sin embargo, dice el cubano, una vez vivida y aprendida la experiencia, prefiere enfocarse en otros proyectos como el lanzamiento de su nueva música, entre ella su reciente sencillo, "Parisiando", a ritmo de reguetón.

"Como experiencia estuvo bien, así son estos programas, generan contenido que mucha gente quiere ver y comprar, y las personas públicas siempre estamos en esa delgada cuerda que es estar en el ojo del huracán, pero es parte de todo este medio.

"No sé si volvería a estar en un reality, yo creo que no, pero lo que me ocupa son los nuevos proyectos, el EP que estoy haciendo. Será mi primer material, porque solo había sacado sencillos sin la idea de reunirlos en un solo álbum", platicó Sian.

Otros de los temas que incluirá el EP cuyo título aún está por definirse, son "Dime Tu", "Q.R.L.P." (Qué Rico la Pasamos) y "Despacio", que saldrá a la luz en mayo.

El ritmo que caracteriza los temas de su primer compilado como solista, el cual se planea lanzar en el mes de junio, va entre el pop y el reguetón.

Sian Chiong es oriundo de La Habana, Cuba, donde comenzó su carrera artística y alcanzó éxito siendo parte de la boyband Ángeles, la cual estuvo vigente durante siete años, pero tras su disolución, en 2018, se mudó a México.

Chiong ha sido parte de telenovelas mexicanas como Juntos El Corazón Nunca Se Equivoca (2019), La Mexicana y El Güero (2020) y Las Hijas de la Señora García, que concluyó hace unos días.

También formó parte de la serie Súbete a Mi Moto (2022), para la plataforma Prime Video, una historia basada en el grupo Menudo.

"Mi vida profesional entre la actuación y la música es muy satisfactoria, porque ambas me apasionan. Musicalmente, mi etapa con Ángeles fue un momento de mi carrera bastante álgido, incluso visitamos mucho a México, a Guadalajara. Un momento donde mi carrera musical tocó el pico más alto.

"En la actuación, creo que todavía no ha llegado ese proyecto que haya marcado un antes y un después, cada cosa ha dado un granito de arena, sumando y me gusta que sea así, porque seguiré creciendo", añadió.

El músico y actor también fue parte del elenco de la Serie de Gloria Trevi: Ellas Soy Yo (2023) y espera pronto se estrene la cinta Castro's Daugther, que filmó en 2022 sobre Alina, la hija del político cubano Fidel Castro.