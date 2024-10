Hugh Jackman y Kate Hudson lideran musical 'Song Sung Blue'

Hugh Jackman y Kate Hudson encabezan el elenco de Song Sung Blue, la nueva película de drama musical dirigida por Craig Brewer (Ritmo de un Sueño, Un Príncipe en Nueva York 2) para Focus Features.

La película, que comenzó su producción este 14 de octubre, sigue la historia real de dos músicos en apuros que encuentran éxito al formar una banda tributo a Neil Diamond, según informó Variety.

Basada en el documental homónimo de 2008 de Greg Kohs, Song Sung Blue relata la historia de Mike y Claire Sardina, una pareja de Milwaukee que, a pesar de atravesar dificultades, se convirtió en un ícono local al presentarse como "Lightning & Thunder". La película lleva el nombre de la famosa canción de Neil Diamond de 1972.

La trama sigue a los personajes de Jackman y Hudson mientras luchan por encontrar amor y cumplir sus sueños a través de la música, y así probar que nunca es tarde para reinventarse.

El reparto incluye a actores reconocidos como Michael Imperioli (Los Soprano), Fisher Stevens (Corto Circuito) y Jim Belushi (De Acuerdo con Jim), junto a talentos emergentes como Ella Anderson, King Princess, Mustafa Shakir y Hudson Hilbert Hensley. La producción está a cargo de John Davis (Depredador, Doctor Dolitte) y John Fox (Mi Nombre es Dolemite, Fight Risk) para Davis Entertainment, con Brewer también como guionista.

Erika Hampson (Escándalo en el Poder) y el documentalista Greg Kohs son productores ejecutivos. Focus Features, que desarrolló el proyecto, manejará los derechos globales, mientras que Universal Pictures International se encargará de la distribución internacional. Aún no hay fecha de estreno para Song Sung Blue.

Tanto Jackman (Logan, X-Men) como Hudson (Casi Famosos, Cómo Perder a un Hombre en Diez Días) han explorado facetas musicales en sus carreras recientes. Jackman, quien cumplió 56 años este año, anunció una residencia de 12 conciertos en Radio City Music Hall para 2025, donde interpretará temas de The Boy From Oz, El Gran Showman y Vendedor de Ilusiones. Además, Jackman protagonizará otros proyectos de cine próximos, como Three Bags Full: A Sheep Detective Movie y The Death of Robin Hood.

Por su parte, Hudson debutó en mayo en el mundo de la música tras publicar su álbum Glorious, firmado por Virgin Records. En televisión, participará en la serie de comedia Running Point, creada por Mindy Kaling (The Office), donde interpretará a la presidenta de un legendario equipo de baloncesto.