Alex Fernández busca su camino

Tras dos trabajos que lo impulsaron, pero con los que nos se sentía del todo cómodo, Alex Fernández encontró en el mariachi pop una oportunidad para comenzar una nueva etapa en su carrera.

Presentado en 2019 por su abuelo Vicente Fernández, el cantante, de 31 años, se probó en diferentes géneros del regional mexicano en sus materiales "Buscando El Olvido" (2022) y "Estoy A Un Trago Más" (2024), con los que está agradecido, pero intentará imponer su nuevo estilo.

"Al principio tenía muchas inseguridades, me sentía con mucho miedo de hacer las cosas, sobre todo a la hora de cantar. Un día mi abuelo me lanzó de la nada porque vio potencial en mí, pero yo nunca había tomado clases de canto, pero soy perfeccionista, me gusta ser disciplinado y aprendí lo necesario para llegar a donde quiero. Ahora me siento con mucha seguridad y mejor a como me sentí años atrás en mi carrera.

Empecé con el mariachi tradicional, después hice algo distinto con Edén Muñoz dentro del mismo regional y a partir de ahí mi identidad pasó a no estar muy clara. Pasé años sin sacar música y se vino un disco que tenía canciones de country, banda, rancheras y llegué a estar desesperado porque quería que la gente supiera que yo tengo un estilo propio, que sonara a lo mío", confesó en entrevista.