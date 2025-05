Lanza Sydney Sweeney jabón hecho con su agua de baño

La actriz Sydney Sweeney encontró una nueva forma de embotellar su esencia: convertir el agua de su baño en un exclusivo jabón en barra, creando un verdadero imperio de belleza personal.

La estrella de Euphoria, de 27 años, se asoció con la marca Dr. Squatch Soap Co. para lanzar "Bathwater Bliss", una edición limitada de cinco mil jabones elaborados -según confirma un certificado incluido en cada unidad- con la misma agua en la que se bañó la actriz.

Además del curioso ingrediente principal, la fórmula incluye arena exfoliante, extracto de corteza de pino y una fragancia inspirada en los paisajes del noroeste del Pacífico, donde Sweeney creció, según informó el medio Page Six.

"Cuando tus fans empiezan a pedirte el agua de tu baño, puedes ignorarlo o convertirlo en una pastilla de jabón Dr. Squatch.

"Es extraño en el mejor sentido, y me encanta que hayamos creado algo que no solo es inolvidable, sino que huele increíble y funciona como cualquier otro producto Dr. Squatch que me encanta", declaró la actriz en un comunicado.

El lanzamiento no solo busca sorprender, sino también promover el uso de productos de cuidado personal más naturales entre los hombres.

"Esperamos que esto ayude a los hombres a tomar conciencia de la realidad de los productos de cuidado personal convencionales y los impulse a optar por lo natural", añadió la compañía.

No es la primera vez que Sweeney se desnuda para la marca: previamente protagonizó un comercial en un baño de burbujas para promocionar el Natural Body Wash.

La edición limitada de "Bathwater Bliss" estará disponible a partir del viernes 6 de junio al mediodía, hasta agotar existencias.