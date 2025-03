Yuri: Un viaje musical por sus éxitos en la Arena Guadalajara

GUADALAJARA, Jalisco.- El espectáculo "Icónica Tour", que Yuri arrancó en febrero en el Auditorio Nacional en Ciudad de México y traerá a la Arena Guadalajara el 30 de mayo, es el más retador que ha hecho hasta ahora, al grado de tener que ir a terapia psicológica.

De acuerdo con la artista de 61 años, realizar el show en el que hace un repaso por todas sus facetas musicales de los años 80 y 90, en el que además hace las coreografías y utiliza vestuarios originales, la ha remontado a varios sucesos de su vida que descubrió, no los tenía resueltos del todo emocionalmente.

En una rueda de prensa que ofreció ayer en la Ciudad para promover su concierto, la famosa no pudo evitar las lágrimas frente a las cámaras, al recordar algunas facetas complicadas de su vida y personas importantes de la farándula que la apoyaron, como Chabelo y Mario de la Piedra, pionero de la televisión mexicana.

"Chabelo, Mario de la Piedra, sin ellos no hubiera llegado aquí, son ángeles que Dios puso en mi camino para que me ayudaran, para que me dieran de comer. Las Yuri de todos esos tiempos me traen muchos recuerdos.

"Me traen alegría, porque no todo es tristeza, pero también muchas de esas Yuri me traen dolor y eso lo tengo que trabajar y lo he estado trabajando. Es que es un trabajo no sólo físico y mental, es un trabajo del alma de doctores, psicólogos, porque a esa Yuri la dejé toda destartalichada y nunca la fui a rescatar", compartió.

Entre los hits que cantará Yuri en el show se encuentran "Ese Amor Ya No Se Toca" y "Maldita Primavera".