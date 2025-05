Margarita Gralia y su emocionante debut en Netflix

Lo suyo es gozar más la vida, pero Margarita Gralia también disfruta las oportunidades que se le presentan en el aspecto laboral hoy que, aseguró, se encuentra perfecta de salud.

A sus 71 años, la actriz señaló que vive una etapa en la que le toca recoger los frutos de su trabajo, por eso viaja mucho al lado de su esposo Ariel Bianco, con quien tiene 52 años casada.

"Estoy excelente, muy bien, mejor que nunca. Ahora viajamos mucho, porque creo que hay etapas en la vida que son para trabajar y sembrar mucho, pero hay otras que son para disfrutar más a la familia, a la pareja, a los amigos y no estar en las reuniones con que: 'Ya me voy porque tengo trabajo', 'Me voy al teatro' o 'Mañana grabo temprano'", aseguró.

"Ya puedo darme el lujo de espaciar mis trabajos, seleccionar mejor lo que hago y poder dedicarme a disfrutar más la vida".

A 10 años de haber enfrentado y superado un derrame cerebral que tuvo en 2015, Gralia lo único que desea es vivir bien.

"Que me dé muchos años más porque quiero compartirlos con la gente que amo", expresó la actriz.

Dicen que nunca es tarde para probar algo nuevo, eso lo sabe ahora la actriz quien hace su debut en una serie de Netflix con "Serpientes y Escaleras", que está llegando a 190 países.

Además, Gralia está feliz porque la historia en la que participa y que protagonizan Cecilia Suárez, Juan Pablo Medina, Marimar Vega y Martín Rivas, se colocó en la posición número 1 de lo más visto en Netflix México desde su estreno.

"Es correcto, hay cosas mías que se están viendo en plataformas, pero son historias que hice para televisión, como pasa con Mirada de Mujer, que está en Prime Video, o también encuentras en YouTube cosas que hice, pero algo que es específico para una plataforma y nada menos que para Netflix, Serpientes y Escaleras es lo primero.

"Es mi debut y me emociona mucho a estas alturas de mi carrera algo nuevo", expresó emocionada la actriz que cuenta con más de cuatro décadas de trayectoria.

Gralia sabe que este paso significa llegar a un público joven que consume el contenido de las plataformas.

"Estamos llegando a todo mundo, y queda eso vigente para que me conozcan las nuevas generaciones que no vieron las telenovelas o no fueron el teatro", añadió.

Sobre su personaje en Serpientes y Escaleras, dijo estar encantada con el trato que recibió del director y creador Manolo Caro, pues dijo generó un clima de trabajo estupendo entre todo el equipo.

"Es relajado, pero de respeto, además creativo, cuidadoso y atento. Eso es bueno, porque luego hay gente nueva, talentosa a la que no aguantas por su carácter o malhumor. Manolo es todo lo contrario, tipazo", compartió.

La actriz dijo que le gusta trabajar con directores que saben lo que quieren proyectar en sus historias y así es Caro, quien además sabe pedir lo que busca de sus actores.

"Por eso él no anda haciendo castings, y no reniega de las telenovelas como muchos intelectuales. El melodrama le parece fantástico", señaló.