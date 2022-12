Derbez responde a declaraciones de Del Toro

Ciudad de México

Sin embargo, lo que se robó la atención de los usuarios y que ha causado gran polémica en las redes sociales es un mensaje en el que respondió a los que critican el cine mexicano, pues aseguran que está monopolizado por el actor Omar Chaparro y la familia de Eugenio Derbez.

NO SE ENGANCHA

Aunque muchos tomaron estas palabras como una crítica directa al trabajo que ha hecho Eugenio y el propio Omar, es el protagonista de "No se aceptan devoluciones" quien reaccionó a través de varios mensajes de texto donde aseguró que no le molestan estas declaraciones, incluso, aseguró que mantiene una muy buena amistad con el ganador del Oscar:

"Tengo una muy buena amistad con Del Toro. Lo único que está diciendo es que nos dejen en paz a Omar y a mí; hay otros cineastas, que no solo es Derbez y Chaparro".

Asimismo, destacó que no piensa entrar en la discusión que se ha generado en Internet y está convencido de que el director de "El laberinto del fauno" no es una persona que se dedique a hablar mal de los demás: "Conociéndolo no es una persona que se dedique a haber mal de nadie. No vale la pena engancharse", finalizó.