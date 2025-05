Enfrenta a fotógrafo en Cannes

El regreso de Denzel Washington al Festival de Cannes, tras más de 30 años de ausencia, tuvo un inicio accidentado luego de un enfrentamiento con un fotógrafo en la alfombra roja de “Highest 2 Lowest”, su nueva película con Spike Lee.

Mientras conversaba con el director y su coprotagonista A$AP Rocky, un fotógrafo lo sujetó del brazo, lo que provocó una visible molestia en el actor, quien se lo quitó de encima y, señalándolo con el dedo le dijo varias veces: “¡Basta!”, según se observa en varios videos difundidos en redes sociales.

El altercado pareció afectar la agenda del actor de 69 años, quien no asistió a la conferencia de prensa del martes, sin que se ofreciera una explicación oficial, según informó el medio internacional New York Post. Este incidente marcó la primera aparición de Washington en Cannes desde “Mucho Ruido y Pocas Nueces” en 1993, pero no impidió que la noche tuviera un giro emotivo, pues previo a la proyección el histrión fue sorprendido con una Palma de Oro Honorífica, entregada por el propio Lee.