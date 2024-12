La lucha de Denzel Washington contra el alcoholismo y su camino hacia la sobriedad

Por: Agencia Reforma

Noviembre 20, 2024 - 01:34 p.m.

El actor Denzel Washington reveló detalles íntimos sobre su lucha contra el alcohol, reconociendo el impacto que el consumo excesivo de vino tuvo en su cuerpo a lo largo de los años.

En entrevista con Esquire, Washington, quien actualmente promociona su participación en Gladiator II, confesó que aunque nunca bebió durante sus trabajos, su consumo de vino se convirtió en una constante durante los descansos entre proyectos.

"Nunca bebí mientras trabajaba o me preparaba. Limpiaba, volvía al trabajo, podía hacer ambas cosas", comentó el actor añadiendo que la verdadera adicción comenzó cuando no estaba filmando.

"Tres meses de vino, y luego hora de volver al trabajo", dijo señalando que, con el paso de los años, su hábito de beber se intensificó.

El histrión, de 69 años, enfatizó que nunca se enganchó a las drogas duras, como la heroína o la cocaína; sin embargo, admitió que el alcohol tuvo un fuerte impacto en su salud, algo que reconoció al reflexionar en Flight, donde interpretó a un alcohólico en recuperación.

"Durante Flight estaba pensando en aquellos que habían pasado por la adicción y quería que algo bueno saliera de eso", recordó.

Washington, quien cumplirá 10 años de sobriedad, destacó cómo la decisión de dejar de beber a los 60 años cambió su vida.

"Le he hecho mucho daño al cuerpo. Ya veremos. He estado limpio. Dejé de beber a los sesenta y desde entonces no he bebido ni un dedal ", aseveró.

El protagonista de El Justiciero también se mostró optimista sobre su futuro, señalando que a sus 70 años está adoptando un estilo de vida más saludable.

"Estoy sintiéndome fuerte. Ser fuerte es importante", afirmó, revelando que ha perdido peso y que su objetivo es continuar mejorando su salud.

Denzel Washington, quien ha tenido una carrera llena de éxitos y papeles memorables, también reflexionó sobre la importancia de la espiritualidad y la gratitud en su vida.

"He sido bendecido con esta capacidad de actuar, y he tratado de usarla por el amor de Dios", dijo, mostrando una profunda gratitud por las oportunidades que ha recibido.