Jared Leto acusado de comportamiento inapropiado y acoso sexual

Ciudad de México.- El actor y músico, Jared Leto, fue acusado por nueve mujeres por comportamiento inapropiado y de coquetear con ellas cuando eran menores de edad, según la revista Air Mail.

Las denuncias comenzaron a resurgir luego de que la DJ Allie Teilz compartió en sus historias de Instagram una publicación de Facebook de 2012, en la que relataba que Leto intentó forzarla entre bastidores cuando ella tenía 17 años.

"Este tipo me agredió y me traumatizó cuando tenía 17 años", declaró Teilz, quien añadió que el líder de la banda 30 Seconds to Mars "sabía" su edad, pero "no le importaba", calificando su conducta como "depredadora, aterradora e inaceptable".





CONVERSACIONES SEXUALES

Otra mujer contó que Leto se acercó a ella en 2006 en un café de Los Ángeles cuando tenía 16 años, agarrándola del brazo y consiguiendo su número telefónico.

Según su relato, las conversaciones con el actor se volvieron sexuales, con preguntas invasivas y avances inapropiados.

La modelo Laura La Rue relató haber vivido una experiencia parecida en 2008 cuando tenía 16 años ya que, según su testimonio, el protagonista de Morbius le pidió su número telefónico y coqueteó con ella durante una visita a su casa.





MENORES DE EDAD

Otras mujeres relataron situaciones incómodas o límites rebasados, incluyendo encuentros en clubes para adultos, coqueteos por mensajes de texto cuando eran menores y conductas sexuales explícitas durante visitas a su domicilio.

El artículo también señala fiestas organizadas por Leto, de 53 años, en Los Ángeles, donde supuestamente se invitaba a muchas mujeres jóvenes a eventos donde, según una fuente, se buscaba que las chicas se bañaran desnudas en la piscina de la estrella.

Hasta el momento, Leto no ha emitido declaraciones públicas sobre las acusaciones; sin embargo, un representante negó categóricamente todos los señalamientos, asegurando que el histrión no ha cometido ningún acto inapropiado.