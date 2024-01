Presenta denuncia

Ciudad de México

La cantante y actriz Paula Abdul presentó una denuncia en contra del productor Nigel Lythgoe, donde reveló haber sido agredida sexualmente por él en repetidas ocasiones, informó la revista Variety.

La cantante estadounidense explicó en su demanda que el productor la agredió en un ascensor; argumentó que la inmovilizó y luego la tocó sin su consentimiento en zonas íntimas, además de darle un beso a la fuerza.

Lythgoe funge, hasta la fecha, como ejecutivo de programas televisivos como American Idol y So You Think You Can Dance, en los cuales Abdul fue jueza desde 1990.

ATACADA EN DOS OCASIONES

La denunciante también agregó que en una segunda ocasión, años más tarde, Lythgoe la invitó a una cena y ella aceptó, pensando que sería una mera formalidad entre colegas de trabajo.

Sin embargo, la actriz, de 61 años, aclaró que en esa ocasión el denunciado la tomó por sorpresa en un sofá, para después intentar convencerla de mantener relaciones sexuales con la excusa de "convertirse en una pareja poderosa".

Además de lo anterior, la denuncia también dio a conocer que el productor influía para que se le pagará menos salario a Abdul en los programas en los que participa como jueza de talentos.

ACOSABA TAMBIÉN A CONCURSANTES

Adjunto a todo lo anterior, los documentos presentados también explican que Lythgoe acosaba a las concursantes de sus programas y usaba su influencia para intimidar y obligar a sus víctimas a guardar silencio.

"Durante años, Abdul ha guardado silencio sobre las agresiones y el acoso sexual que sufrió a causa de Lythgoe por temor a hablar en contra de uno de los productores de programas de competencia televisiva más conocidos.

"Un hecho que fácilmente podría arruinar su carrera como personalidad televisiva y de ser condenada al ostracismo y vetada por una industria que tenía un patrón de proteger a hombres poderosos y silenciar a los sobrevivientes de agresión y acoso sexual", dio a conocer un comunicado.

VA CONTRA TODOS

La denuncia también fue dirigida a las compañías 19 Entertainment, FremantleMedia North America, American Idol Productions y Dance Nation Productions, por no haber tomado medidas para corregir las conductas de Lythgoe.