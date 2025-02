Alza la voz: Sufrió acoso sexual

La actriz Denise Richards, quien actualmente tiene 54 años, reveló que cuando comenzó su carrera en Hollywood sufrió acoso sexual y quería hacer una denuncia oficial, pero la presionaron para que no lo hiciera.

"Me dijeron que me incluirían en la lista negra. Me sentí muy vulnerable, esta era la carrera que quería seguir. Que te digan que nunca vas a trabajar en una industria que te apasiona es algo muy duro", declaró.

La protagonista de Criaturas Salvajes compartió estos detalles en una entrevista con el medio People, donde también afirmó que el movimiento Me Too trajo cambios radicales en la industria cinematográfica, ya que ahora las mujeres tienen más voz.

"Me alegra que las mujeres puedan tener más voz y estar más protegidas. Si eso ocurriera a esta edad, lo afrontaría de otra manera, pero era muy joven y una desconocida y estaba empezando", externó.

La actriz estrenará el reality Denise Richards & Her Wild Things, que también estará protagonizado por sus tres hijas y su esposo, explica cómo ella ha ido aprendiendo de sus retoños.

"Veo a mis hijas haciendo nuestro programa y son mujeres tan fuertes. Si yo hubiera tenido eso, creo que habría podido manejarlo de una manera un poco diferente.

Cuando empecé mi carrera, siempre buscaba complacer a los demás. Y me encanta que mis hijas, a estas alturas de su carrera, puedan hablar. A veces les digo: ´Quizás debas bajar el tono´, pero en general me alegra que puedan decir lo que piensan. Ojalá hubiera podido hacerlo en ese entonces", terminó.