En su mejor momento con ´La sustancia´

Demi Moore está en los cuernos de la luna, por su trabajo en "La sustancia", ganó el reconocimiento a la Mejor Actriz en los Critics Choice, además, se llevó el premio a Mejor Actriz en el Globo de Oro y el que da la Academia Americana de Ciencia Ficción, Horror y Fantasía, estando ahora nominada al BAFTA inglés y arrancando como la favorita para el Oscar, pero antes de eso, pensaba retirarse orillada por su edad y la falta de oportunidades.

La estrella juvenil de los 80´s con "El primer año del resto de nuestras vidas", que luego se consolidó en la romántica "Ghost, la sombra del amor", pasando por los fracasos de "Hasta el límite" y "Striptease", llegando hasta la taquillera villana de "Los Ángeles de Charlie: al límite", pensaba que ya había dado todo de sí.

En la década previa, la hoy actriz de 62 años, apenas algunas cintas que pasaron sin pena ni gloria por salas, como "Blind", que muy pocos recuerdan.

"Todos hemos escuchado la narrativa: las mujeres de cierta edad en Hollywood son descartadas, pasadas por alto", dijo en declaraciones al Daily Mail. A eso, se sumaban sentimientos sobre la falta de retos.

"Había llegado a un punto bajo en el que no sentía que me estaba expandiendo, que no me estaban desafiando. Y pensé, tal vez el universo me está diciendo que tengo que hacer algo más", admitió.

Fue hasta que llegó "La sustancia" que pensó que quizá no todo estaba perdido. Frente a ella tenía al personaje de una actriz en decadencia que decide tomar una droga para crear una nueva versión de sí misma. Y eso la ha catapultado a un renacimiento que, para ella, es un buen augurio para las actrices de su edad.

"Mira lo que está pasando ahora. Hay interés en nuestras historias. Hay espacio para nosotros. Y eso es emocionante", expresó.