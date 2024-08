Debuta como directora

Demi Lovato está lista para regresar a la escena después de lidiar con problemas de abusos de sustancias y de salud, sólo que el primer paso para ello es reconocer todo lo que ha pasado.

Por eso, la cantante y otrora estrella de Disney se puso al frente de la cámara para debutar como directora de un documental de 90 minutos llamado "Child Star", donde explora la huella profunda de la fama en estrellas infantiles como ella.

A sus casi 32 años, la estrella de programas como "Camp Rock" y "Programa de Protección para Princesas" estrenará el filme el 17 de septiembre en la plataforma de la empresa.

SUS PROBLEMAS

"En Disney te convertías al instante en un modelo a seguir, quisieras o no. Y como Disney Channel era enorme en ese tiempo (2008), había también una no hablada presión de que, si hacías algo mal, sabías que había millones de personas esperando para tomar tu lugar", comparte en charla con The Hollywood Reporter.

Fue en esa época, justamente, cuando Lovato comenzó a lidiar con algunos problemas de adicciones, temores que la hicieron estallar cuando golpeó, primero, a una bailarina en la gira de "Camp Rock 2", precipitando sus posteriores y constantes visitas a rehabilitación.

El documental es un retrato del trauma y la inestabilidad, con historias recurrentes de rechazo, traiciones y presión infinita, que cuenta no sólo con el testimonio de la misma Lovato, sino de otras estrellas que, como ella, debieron lidiar con la fama infantil: Drew Barrymore, Christina Ricci, JoJo Siwa y Kenan Thompson.

ESTABLE EMOCIONALMENTE

Hoy, a 16 años de su éxito inicial, Lovato registra ocho discos de estudio, todos debutantes en el Top 10 de Billboard 200; cuenta con 266 millones de seguidores en redes sociales y ha alcanzado estabilidad emocional de la mano de su pareja, el cantautor Jordan Lutes.

Antes de dejar atrás, definitivamente su tragedia, que incluye una etapa con desorden alimenticio y abuso sexual, Lovato dijo: "Necesitaba averiguar por qué entré a esta industria, en primer lugar".

Por eso, añadió, el filme no intenta culpar a ninguna persona, sino sólo ser una historia de lecciones sobre el estrellato infantil.

"Dale un trabajo serio a un niño y de pronto ellos están ganando más dinero que sus padres. El ecosistema completo de la familia se vuelve dependiente de que ese niño trabaje muy duro", expresa Nicola Marsh, quien codirige con Lovato.

El filme no se estrenaría por Disney al principio, de hecho lo visualizó primero YouTube Originals, que distribuyó en 2021 el documental "Demi Lovato: Dancing With the Devil", que narraba sus problemas de sobredosis.

Para Craig Erwich, presidente de Disney TV Group, se trata de una historia muy personal sobre una historia muy pública. Y esa era una fórmula que les interesaba.

PLASMA LO QUE ENFRENTÓ

