Demanda R. Kelly por filtración de su información privada

CIUDAD DE MÉXICO.-El cantante R. Kelly demandó a la Oficina Federal de Prisiones por la presunta filtración de información privada relacionada con una serie de llamadas telefónicas que tiene en su poder una influencer.

Este lunes, medios como Billboard y TMZ revelaron que el intérprete de "I Believe I Can Fly" acusa a la institución de haber entregado información sensible que lo estaría poniendo en riesgo.

Según los reportes, las grabaciones las tiene en su poder la youtuber Tasha K, quien habría adquirido dicha información al comprarla a un agente que forma parte de la Oficina Federal de Prisiones (BOP), para posteriormente transmitirlos en su programa en internet.

"Los Estados Unidos de América fueron demandados por incumplir con su deber de diligencia hacia el demandante, cuando permitieron el acceso a innumerables funcionarios de la BOP a la información confidencial del demandante sin ninguna base legal para hacerlo", informó la abogada de R. Kelly, en un comunicado.

En la querella también se le acusa a la influencer de acoso, al exponer información privada ante su poco más de un millón de suscriptores en YouTube, y por generar caos en la vida del cantante.

"El demandante se encuentra aislado y temeroso de comunicarse con sus abogados u otros terceros, porque sabe que existe la posibilidad de que las llamadas se entreguen al público en general para su explotación masiva", añade el informe.

R. Kelly está en prisión cumpliendo dos condenas, una de 20, por cargos de pornografía infantil y seducción de menores, y otra de 30 años, por cargos de asociación ilícita y tráfico sexual. Actualmente se encuentra en batalla legal, apelando ambas sentencias.