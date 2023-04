Extrema delgadez

Ciudad de México

Desde finales del 2022, las fotos de Ariana han generado comentarios, porque según cibernautas, luce muy delgada y desmejorada; las versiones de que podría estar enferma o pasando por un momento complicado han inundado las redes y sus propias publicaciones en Instagram.

Aunque nunca antes se había tomado el tiempo para hablar de su físico en sus redes, esta vez lo hizo a través de un video en TikTok, donde habló sobre los que aseguran que el cuerpo que luce ahora no es sano, como sí lo era el que lucía antes; ante ello, Ariana dijo que nada más falso como esto, pues en aquella época, dijo, tomaba antidepresivos con alcohol y no cuidaba su alimentación.

SE SIENTE EXPUESTA

"No hago esto a menudo. No me gusta y no soy buena en eso, pero sólo quería abordar sus preocupaciones sobre mi cuerpo y hablar un poco sobre lo que significa ser una persona que está constantemente expuesta", dijo.

La cantante, quien se mostró abierta, aseguró que "Hay distintas maneras de verse saludable" y pidió al público que sea empático con las personas que probablemente estén trabajando para verse y sentirse mejor.

"Nunca sabes por lo que está pasando alguien; por eso, incluso, si tu comentario intenta ser amoroso y necesario, hay que tener en cuenta que esa persona probablemente está trabajando en eso. Nunca se sabe, así que sean amables con los demás y con ustedes mismos", agregó