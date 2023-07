Lo que opina Margot Robbie del monólogo en "Barbie"

CIUDAD DE MÉXICO

Este diálogo se lo hace a nada menos que la Barbie que interpreta Margot Robbie cuando llega a un punto de quiebre por no lograr ser como el mundo espera que sea: perfecta.

¿Pero cómo fue para Margot durante el rodaje de esta cinta tomar este mensaje?

La actriz compartió a EL UNIVERSAL que poner en marcha esta película, que no sólo protagoniza sino de la que también es productora, fue un claro ejemplo de tratar de hacer muchas cosas y estar muy asustada de fallar en todas ellas, sentimiento que considera todos han pasado pues es imposible ser todo "por mucho que el slogan de Barbie sea ´puedes ser lo que quieras ser, Barbie es todo´".

Sobre el monólogo de America Ferrera señaló:

"Hay un gran discurso que destaca esto, que quieres estar haciendo bien tu trabajo y también tener tiempo para tus amigos y familia, ´¿estás haciendo suficiente caridad?, deberíamos estarnos preocupando por el cambio climático...´ todas estas cosas en las que creo que constantemente nos estamos preocupando porque no les estamos dando el suficiente tiempo y atención y eso puede hacerte sentir que eres un fracaso", dijo.





"En última instancia, al final de esta película, algunos de los personajes llegan al punto en el que se están dando cuenta que tú, sólo siendo la persona que eres, es suficiente. Eres suficiente como eres, ya eres genial, ya lo estás logrando. Puedes de cierta forma quitar ese peso de tus hombros", agregó.

La cinta dirigida por Greta Gerwig se ha convertido en un éxito en taquilla con una historia que nos presenta a la famosa muñeca Barbie haciendo un viaje acompañada de Ken (Ryan Gosling) hacia el mundo real. Pero una vez ahí la amante del color rosa descubre que la vida no es tan justa para las mujeres como lo es en Barbieland.

Luego de que los Ken transformen Barbieland en un lugar para hombres, y que la Barbie de Margot Robbie siente que no es buena para nada, es cuando llega el aplaudido monólogo de Gloria que aquí te dejamos completo:

"Es literalmente imposible ser mujer. Eres muy hermosa y muy inteligente y me parte el alma que creas no ser suficientemente buena, como si tuviéramos que ser siempre extraordinarias, pero de algún modo siempre 'lo estamos haciendo mal': tenemos que ser delgadas, pero no demasiado y no debes decir que quieres estar delgada. Debes decir que quieres un peso sano, pero, además, sí tienes que estar delgada.

"Debes tener dinero, pero no puedes pedir dinero porque eso sería grosero. Debes ser jefa, pero no puedes ser dura. Debes liderar, pero no puedes aplastar las ideas ajenas. Se supone que debe encantarte ser madre, pero no hables de tus hijos todo el tiempo. Tienes que ser una profesionista, pero también siempre cuidar a todos los demás.

"Eres responsable de la mala conducta de los hombres, lo que es de locos, pero, si haces notar eso, se te acusa de ser una quejumbrosa. Se espera que te conserves bonita para los hombres, pero no tan bonita como para que 'los tientes demasiado' o que amenaces a otras mujeres porque se supone que eres parte de la sororidad.

"Siempre tienes que destacar y siempre ser muy agradecida, pero nunca olvides que el sistema está arreglado, así que encuentra cómo reconocerlo, pero recuerda ser agradecida. No debes envejecer nunca; nunca ser grosera; nunca presumir; nunca ser egoísta; nunca tropezar; nunca fracasar o demostrar miedo; y, por supuesto, nunca debes ser impertinente.

"Es muy difícil, es demasiado contradictorio y nadie te da una medalla ni te dice gracias, y resulta, de hecho, que no solo estás haciendo todo mal, sino que, además, todo lo que pasa es tu culpa.

"Ya me cansé de verme a mí misma y a cada una de las mujeres haciendo hasta lo imposible para que los demás nos quieran".