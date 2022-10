Defiende a exrival

"No es justo, porque nunca se debe hablar con nadie de la manera que he visto". Selena Gómez, Cantante

La cantante de pop respondió a la entrevista reveladora más reciente de la modelo en el podcast Call Her Daddy, durante la cual reveló que hasta el día de hoy todavía recibe comentarios de odio de los fanáticos de Gómez acusándola de "robar" el exnovio de la cantante y su actual marido de cuatro años, Justin Bieber.

En tiktok

En un TikTok Live, Gómez dijo en respuesta al podcastcast: "No es justo, porque nunca se debe hablar con nadie de la manera que he visto", y luego llamó a cualquiera que la apoye a que deje de comentar cosas "viles y repugnantes" sobre Hailey.

"Si apoyas a Rare, no puedo agradecerte lo suficiente, pero debes saber que también estás representando lo que significa", agregó la protagonista de ´Only Murders in the Building´, refiriéndose a su marca de maquillaje, Rare Beauty.

PROMUEVE AMABILIDAD

Gómez también señaló lo "irónico" que es que estos mismos trolls también sean las mismas personas que la apoyan a ella y a sus iniciativas de salud mental, ya que promueven mensajes amables.

"Espero que entiendas que esto es mucho más grande que cualquier otra cosa", añadió Gómez.

En la entrevista del podcast, Hailey explicó que desde que ella y Justin se comprometieron unos meses, después de que él y Gómez terminaran oficialmente su relación para siempre, ha sido objeto de una diatriba interminable de abusos por parte de los fans del cantante.

Gómez y Bieber salieron intermitentemente durante ocho años, antes de finalmente romper su relación en 2018.