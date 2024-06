Paulina Rubio dedica su show a la memoria de su madre

CIUDAD DE MÉXICO.- Paulina Rubio cerró la noche de la tercera marcha del orgullo LGBT+ de Nezahualcóyotl, interpretando sus mayores éxitos y celebrando al amor, motivo por el que dedicó su actuación a todas y todos sus fans, así como a su madre fallecida, la actriz Susana Dosamantes que, en unos días, cumplirá su segundo aniversario luctuoso.

Desde que el alcalde de Neza, Adolfo Cerqueda, anunció que Paulina Rubio participaría en los eventos del pride del municipio, causó expectativas en sus fans, pues muchas y muchos de ellos forman parte de la comunidad.

Las y los participantes de la marcha se dieron cita, desde muy temprano en el el monumento del Coyote Hambriento, del que partieron alrededor de 10 mil personas que presidieron las actividades programadas, a sólo una semana de que se celebre el Día del Orgullo LGBT+.

Al final del día, tras las presentaciones de otros famosos como Victor Velez, Lucero León y Wendy Guevara, "la chica dorada" salió al escenario para interpretar sus temas más conocidos y dar un mensaje a la comunidad, como a la población en general.

"¡Bienvenidos, love is love, arriba el amor, arriba lo verdadero, lo transparente", dijo con la guitarra colocada, lista para interpretar el tema "Causa y efecto".

Entre canción y canción, "la Pau" aprovechaba para interactuar con su público, haciendo algunas muestras de afecto y agradecimiento, pero el momento más emotivo fue cuando recordó la memoria de su madre, a quien dedicó su actuación.

"Me gusta mucho sentir esta energía aquí, me gusta verlos a todos, esta energía se la quiero dedicar a lo más grande que he tenido, a mi público y a mi mamá, que está allá arriba, porque mi madre me enseñó a respetar, a querer, a honrar y, todos ustedes, son un sueño hecho realidad, los amo", expresó.

Rubio interpretó canciones como "Ni una sola palabra", "Lo haré por ti", "Baila casanova", "Yo no soy esa mujer", "Enamorada" y "Ni rosas ni juguetes".

La mamá de Pau murió a los 74 años, el 2 de julio del 2022, alrededor de tres meses después de que dieran a conocer públicamente su diagnóstico de cáncer de páncreas.