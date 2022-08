Decreta Sergio Mayer ser Presidente de México

El actor Sergio Mayer dijo que se visualiza como Gobernador o Presidente de México; aseguró que ser actor no minimiza las posibilidades.

Mayer, de 56 años, agregó que ser actor no "minimiza" las posibilidades de hacer bien las cosas dentro del rubro.

Lo decreta

"Por supuesto que me visualizo como Presidente o Gobernador, lo decreto, lo pienso y sigo trabajando para ello", señaló en una entrevista con un medio de televisión.

El ex garibaldi recordó que existen celebridades que han ocupado un cargo público, como Arnold Schwarzenegger, quien fue gobernador de California, Estados Unidos.

"He tratado de mostrar con hechos que con todo lo que han querido desacreditarme, decirme y demás, siempre he comprobado que la verdad me asiste", sostuvo.

Sergio Mayer fungió como diputado federal del Distrito 6 de la Ciudad de México hasta 2021, por la coalición Juntos Haremos Historia del partido MORENA.