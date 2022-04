Declarado culpable de plagio

El director iraní dos veces ganador del Óscar, Asghar Farhadi, fue declarado culpable de plagiarle a un ex alumno la historia de su película A Hero (Un Héroe), ganadora del premio del Gran Jurado de Cannes 2021. Y, de acuerdo con varios reportes, el fallo del tribunal no podrá ser apelado.

La sentencia podría variar desde tiempo en prisión hasta que Farhadi se vea obligado a entregar las ganancias de la película, por la cual Amazon tiene los derechos de distribución en los Estados Unidos, y que ha recaudado más de 2 millones de dólares hasta ahora en la taquilla mundial, de acuerdo con The Guardian.

A Hero se centra en un hombre que encuentra una bolsa de monedas de oro durante una breve licencia de la prisión. Primero resiste la tentación de quedarse con el tesoro y trata de encontrar a su dueño legítimo, una elección que conduce a una cascada de consecuencias no deseadas.

Durante el juicio, Farhadi admitió que la película se basa en la misma historia real de All Winners and Losers, un documental desarrollado por Azadeh Masihzadeh cuando era estudiante del cineasta. Sin embargo, Asghar no le dio crédito y afirmó que había estado investigando la historia de forma independiente.

Cuando su alumno lo llamó, Farhadi demandó a Masihzadeh por difamación; luego este contrademandó a Farhadi, alegando que había plagiado su trabajo original. El tribunal, con sede en Teherán, se puso del lado del ex alumno en ambos casos y acordó que se habían violado sus derechos de autor.

Hasta el momento, Farhadi no ha hecho comentarios oficiales respecto a la sentencia. El cineasta fue nominado dos veces al Óscar en la categoría de Mejor Guion Original y Mejor Película en Lengua Extranjera por la cinta A Separation, en 2012, ganando esta última estatuilla. Luego, en 2017, volvió a llevarse la estatuilla en la misma categoría por su filme The Salesman.

SE DEFIENDE

Sin embargo, Farhadi y su productor francés, Alexandre Mallet-Guy, negaron los informes de que el iraní haya sido sentenciado definitivamente y declarado culpable. En un comunicado, el productor dijo que no ha habido una decisión definitiva y legalmente vinculante sobre este caso. Más bien hay una investigación preliminar para decidir si debe ser llevado a juicio, y ha decidido que así será.

Mallet-Guy también dijo que el tribunal iraní en su deliberación preliminar, basada en la investigación, ha "desestimado" cualquier reclamo potencial de Masihzadeh relacionado con los ingresos de A Hero.

También dijo que cree que Farhadi terminará ganando el caso ya que la historia que inspiró la película había sido "revelada tanto en artículos de prensa como en reportajes de televisión años antes de que se hiciera el documental de la Sra. Masihzadeh".

NO LE DIÓ CRÉDITO

Durante el juicio, Farhadi admitió que la película se basa en la misma historia real de All Winners and Losers, un documental desarrollado por Azadeh Masihzadeh cuando era estudiante del cineasta. Sin embargo, Asghar no le dio crédito y afirmó que había estado investigando la historia de forma independiente.