Ricardo Peralta asegura que el feminismo "no existe"

Ricardo Peralta volvió a ser tema de conversación por su polémica participación en "La casa de los famosos México", pero en esta ocasión no son sus actos los que le han ocasionado una oleada de críticas en distintas plataformas digitales; sino las fuertes declaraciones que hizo sobre el feminismo.

Durante una plática con Adrián Marcelo, el integrante del Team Tierra fue tajante que al asegurar que "el feminismo no existe"; incluso, llamó a este movimiento que ha otorgado a las mujeres derechos tan indispensables como el de la educación, el voto y el la libertad laboral y sexual, laboralmente, es mera ficción social.

Y es que, según el youtuber, a pesar de que las mujeres se hacen llamar feministas, no se apoyan entre sí de una manera genuina; sino que lo hacen por mera conveniencia: "Eso no ocurre, en la mujer existen formas de apoyo a conveniencia. Yo veo cómo las mujeres no se apoyan de verdad, es sólo por quedar bien", añadió.

Pero esas no fueron las únicas palabras de Peralta; además, habló haló sobre la comunidad LGBT++ y equiparó algunos de sus comportamientos con los de las mujeres: "Toda la educación que mamamos, la forma en la que nos llevamos, somos dos chavas peleando", agregó.

Como era de esperarse, las reacciones no se hicieron esperar y varios usuarios ya han pedido su cancelación en las redes sociales.

"¿Ahora sí ya podemos cancelarlo? unfollow masivo", "Ahora sí quedó mega cancelado", "Quisiera preguntarle a Ricardo si está orgulloso de estos comentarios", "decepción tras decepción. Ya sáquenlo", "por comentarios como estos minimizan las agresiones a las mujeres", "el activista del internet demostrado que el único que lo usa a conveniencia es el", "eso preciosa, arrástrate por aprobación masculina", "ese Ricardo todo lo que había hecho en su carrera lo tiro a basura en tres semanas", son sólo algunos de los comentarios que se pueden leer.

Uno de los principales reclamos que le han hecho al influencer es que, anteriormente, en su canal de YouTube se había declarado aliado del movimiento.

La controversia se suma a otras críticas que Ricardo Peralta ha enfrentado durante su estancia en el reality. Algunos lo acusan de tener actitudes y comentarios despectivos hacia otros participantes; incluso de hacer bullying a la actriz Briggitte Bozzo.